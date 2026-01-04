이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 조짐" ('알토란')

기사입력 2026-01-04 18:33


이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 …

이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 …

이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 …

[스포츠조선 정안지 기자] 이상민이 2026년 금전운 상승 조짐 신년 운세 결과에 행복한 미소를 지었다.

4일 방송된 MBN '알토란'에는 낚시 초보 이상민이 이태곤과 함께 대구 낚시에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 이상민은 "2026년 새해가 밝았다. 한 해가 시작되면 제일 궁금한게 올해 운세의 운세다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "최근 신년 운세 결과를 누가 보내주셨다"면서 "안 믿을 거다"며 기대에 가득 찬 표정으로 말해 궁금증을 자아냈다.

이상민은 "금전적으로 엄청난 일이 일어날 거라고 하더라"고 밝혔다.

이에 차유나는 "제작 준비 중인 프로듀싱이 대박 나는 거 아니냐"고 했고, 이연복은 "제2의 BTS가 나오는 거 아니냐"고 말했다.

그러자 이상민은 "프로듀싱 대박은 너무…"라며 겸손한 모습을 보이다가 "제2의 BTS가 나오면 우리는 매일 회식이다"며 대박을 상상을 하며 환한 미소를 지어 눈길을 끌었다.


이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 …
한편 이태곤이 낚시 여행을 떠난 가운데 특별 손님으로 이상민이 등장했다.

그동안 낚시에 관심을 보여 왔던 이상민이 "결혼하고서 낚시가 좋아지기 시작한 건?"이라고 하자, 구본승은 "위험하다. 낚시를 너무 좋아하면 집에서 쫓겨난다"고 말해 웃음을 안겼던 바.


드디어 낚시 소원을 이룬 이상민은 "인생 첫 낚시다"라며 기대에 가득 찬 표정을 지었다. 이후 본격적인 낚시가 시작됐고, 이태곤은 상황에 맞는 방법을 꼼꼼히 알려줬다. 그 결과 첫 히트의 주인공이 된 이상민은 60cm 대구를 잡는 데 성공했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

2.

송은이, 소속사 직원 '줄퇴사' 폭로 터졌다..."사적으로 놀려 해" 김숙 일침

3.

'흑백요리사2' 나온 이순실, 한식조리기능사에 굴욕 당했다..."너무 어려워"

4.

김대호, 보톡스로 외모 관리 "자유로움만 부각돼 고민..정돈된 모습 섞을 것"

5.

韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다..2위로 순위 급등

연예 많이본뉴스
1.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

2.

송은이, 소속사 직원 '줄퇴사' 폭로 터졌다..."사적으로 놀려 해" 김숙 일침

3.

'흑백요리사2' 나온 이순실, 한식조리기능사에 굴욕 당했다..."너무 어려워"

4.

김대호, 보톡스로 외모 관리 "자유로움만 부각돼 고민..정돈된 모습 섞을 것"

5.

韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다..2위로 순위 급등

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

"기술의 배구가 피지컬 배구를 이겼다"…대한항공 승부수 무력화, 선두 추격 시작됐다

3.

선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

4.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

5.

"될 거라고 생각했는데…" 임동혁-러셀 동반 출격→20점 고지도 힘겨웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.