이상민, 대상 이어 '초대박' 소식 전했다..."2026년 금전운 상승 조짐" ('알토란')
[스포츠조선 정안지 기자] 이상민이 2026년 금전운 상승 조짐 신년 운세 결과에 행복한 미소를 지었다.
4일 방송된 MBN '알토란'에는 낚시 초보 이상민이 이태곤과 함께 대구 낚시에 도전하는 모습이 그려졌다.
이날 이상민은 "2026년 새해가 밝았다. 한 해가 시작되면 제일 궁금한게 올해 운세의 운세다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "최근 신년 운세 결과를 누가 보내주셨다"면서 "안 믿을 거다"며 기대에 가득 찬 표정으로 말해 궁금증을 자아냈다.
이상민은 "금전적으로 엄청난 일이 일어날 거라고 하더라"고 밝혔다.
이에 차유나는 "제작 준비 중인 프로듀싱이 대박 나는 거 아니냐"고 했고, 이연복은 "제2의 BTS가 나오는 거 아니냐"고 말했다.
그러자 이상민은 "프로듀싱 대박은 너무…"라며 겸손한 모습을 보이다가 "제2의 BTS가 나오면 우리는 매일 회식이다"며 대박을 상상을 하며 환한 미소를 지어 눈길을 끌었다.
한편 이태곤이 낚시 여행을 떠난 가운데 특별 손님으로 이상민이 등장했다.
그동안 낚시에 관심을 보여 왔던 이상민이 "결혼하고서 낚시가 좋아지기 시작한 건?"이라고 하자, 구본승은 "위험하다. 낚시를 너무 좋아하면 집에서 쫓겨난다"고 말해 웃음을 안겼던 바.
드디어 낚시 소원을 이룬 이상민은 "인생 첫 낚시다"라며 기대에 가득 찬 표정을 지었다. 이후 본격적인 낚시가 시작됐고, 이태곤은 상황에 맞는 방법을 꼼꼼히 알려줬다. 그 결과 첫 히트의 주인공이 된 이상민은 60cm 대구를 잡는 데 성공했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.