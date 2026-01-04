윤민수, 이혼 후 전립선 문제 有...갱년기 유력에도 허세 "목 푸는 것" ('미우새')
[스포츠조선 정안지 기자] 윤민수가 갱년기 테스트 중 "전립선에 문제 있다"는 결과에 "사실 목 푸는거다"며 허세를 부려 웃음을 안겼다.
4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 임원희의 집을 찾은 허경환과 윤민수의 예고편이 그려졌다.
영상 속 허경환과 윤민수는 갱년기 고위험군인 임원희를 위해 귀침을 놓았다. 그때 임원희는 전립선 위치에 놓은 귀침을 누르자 소리를 질러 웃음을 안겼다. 갱년기가 확실하다는 반응이었다.
"나는 완전히 자신 있다"며 윤민수가 도전에 나섰지만, 역시 전립선 문제가 있는 듯 전립선 위치에 놓은 귀침을 누르자 소리를 질러 폭소를 자아냈다. 그러자 윤민수는 "목을 푼 거다"며 허세를 부려 웃음을 안겼다.
허경환도 갱년기 테스트에 도전했지만 실패했고, 이를 지켜보던 허경환의 어머니는 당황한 표정을 지었다.
결국 임원희는 허경환과 윤민수에게 갱년기 테스트기를 건넸고, "오?"라는 말과 함께 어떤 결과가 나올지 궁금증을 자아냈다.
