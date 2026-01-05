김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" ('미우새')

기사입력 2026-01-05 00:17


김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김준호가 "김지민과 결혼 후 각방을 쓰고 있다"고 털어놨다.

4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 연예계 당구 일인자를 겨루기 위한 신동엽과 탁재훈의 치열했던 당구 대결이 끝나고 패배자 탁재훈이 쏘는 뒤풀이 자리가 이어졌다.

이날 현재 연애 중이라는 조진세는 "다 결혼하셨지 않나. 출퇴근 뽀뽀가 내 로망이다"고 말했다.

이에 안재욱은 "난 총각 때 나를 위해 요리하는 아내의 뒷모습을 바라보다가 뒤에 가서 살포시 안아 주는 상상을 많이 했었다"며 "그런데 현실에서는 내가 요리를 하고 있고, 내가 설거지를 하고 있다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "로망은 로망으로 남더라"며 웃었다.


김준호♥김지민, 임신한다면서 각방 고백..."썩은내 나도 같이 자야해" …
정준호는 "골프도 안 하다가 하면 다시 시작하기 어렵듯이 부부 관계도 똑같다"며 "예를 들어 각방을 쓴다든지 해 버리면, 편하게 해 주려고 한다고 하는데 그게 원래대로 다시 방을 같이 쓰는 게 쉽지 않다"고 말했다.

안재욱이 "나는 각방은 한 번도 안 써봤다"고 했고, 이를 들은 김준호는 "우리는 신혼 때부터 계속 떨어져서 잔다"고 털어놨다. 이어 김준호는 "노크할 때 설레고 그러더라"고 했지만, 정준호는 "아니다. 지금 잘못하고 있는 거다"고 지적했다.

안재욱은 "이제 신혼인데 왜 각방을 쓰냐"고 물었고, 김준호는 "내가 코를 너무 골아서 각방을 쓰고 있다. 지민이가 민감하다"고 답했다. 그러자 정준호는 심각한 표정을 지은 채 "그래도 그건 아니다"라며 "썩은 내가 나더라도 같이 자야 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

2.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

3.

송은이, 소속사 직원 '줄퇴사' 폭로 터졌다..."사적으로 놀려 해" 김숙 일침

4.

'100억 CEO' 송은이, 직원 간 차별 없앴다 "연예인 식대도 상한선 1만5천원..그런데 퇴사율↑"

5.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

연예 많이본뉴스
1.

현주엽, 눈에 띄게 수척·노화된 근황..“40kg 빠졌다”

2.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

3.

송은이, 소속사 직원 '줄퇴사' 폭로 터졌다..."사적으로 놀려 해" 김숙 일침

4.

'100억 CEO' 송은이, 직원 간 차별 없앴다 "연예인 식대도 상한선 1만5천원..그런데 퇴사율↑"

5.

신정환 폭로에 이상민 반격..."룰라 팔아넘겼다고? 나도 똑같이 정산 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

19세 소녀 분노의 발차기 사건→22년 뒤 올스타전을 뒤집어 놓았다. 최윤아 신한은행 감독 '발차기 오마주'

2.

"손흥민 2.0 무조건 영입해라!" 英 매체 강력주장…쏘니급 양발+득점력+스피드 모두 호평

3.

"안전해?" "저는 미국에…" KBO 베네수엘라 선수들 거취 확인, 신변 문제 없나

4.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

5.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.