이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나았어요"

기사입력 2026-01-05 07:02


이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나…
사진=이민정 SNS/스포츠조선DB

이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나…

이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나…

이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 둘째 딸의 현재 건강 상태에 대해 전했다.

이민정은 5일 "걱정해주셔서 감사하다"면서 둘째 딸 서이 양의 모습을 공유했다 .

사진 속에는 공주 원피스를 입고 귀여운 머리핀을 한 서이 양의 뒷모습이 담겨 있다. 이어 스케치북에 그림을 그리며 색칠 공부에 집중하고 있는 서이 양의 모습이 귀여움을 더한다.

이어 이민정은 "걱정해 주셔서 감사합니다. 이제 다 나았어요! 새해 복 많이 받으세요. 꾸벅. 서이 올림"이라며 건강을 회복한 딸 서이 양의 근황을 전했다.


이병헌, '장염+탈수' 3세 딸 밤새 간호...3일만 건강 회복 "다 나…
앞서 지난 2일 이민정은 "시작할 때만 해도 예상하지 못했다"라며 가족 여행 중 장염 증세로 고생한 서이 양에 대해 전했다.

그는 "이의 첫번째 여행, 어마무지한 장염과 탈수가 3일 동안. 옆에서 보고만 있어도 가슴이 아팠다"면서 "중간에 약 사러 가는 길 노을 이후로는 한 번 제대로 못 나가고 밤새며 3일 동안 간호한 서이 아빠도 수고 많으셨다"고 전해 걱정을 자아낸 바 있다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 2015년에 아들 준후 군을 품에 안았다. 이후 2023년 12월 둘째 딸 서이를 출산, 두 아이의 부모가 됐다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

2.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

3.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

4.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

5.

'69kg 감량' 미나 시누이, 사람이 달라졌네...'최고의 성형=다이어트' 인증사진

연예 많이본뉴스
1.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

2.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

3.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

4.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

5.

'69kg 감량' 미나 시누이, 사람이 달라졌네...'최고의 성형=다이어트' 인증사진

스포츠 많이본뉴스
1.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

2.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

3.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

4.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

5.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.