박보검 배려, 母하희라도 감동 받았다..."진정성 몸에 배어 있어" ('미우새')

기사입력 2026-01-05 06:03


[스포츠조선 정안지 기자] 하희라와 신동엽이 박보검의 몸에 배어있는 진정성 있는 행동을 극찬했다.

4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜 게스트로 배우 하희라가 출연했다.

이날 하희라는 "드라마 '청춘기록'에서 아들 역으로 출연했던 박보검의 배려에 감동 받았다"면서 일화를 공개했다.

그는 "제작발표회 전날 전화가 왔다. '엄마 뭐 입으실거냐. 그날 입는 의상을 맞추겠다'고 하더라"며 "한번도 아들 역할했던 친구와 옷을 맞춰 입어본 적 없다"며 배려 가득한 박보검의 인성을 칭찬했다.

이어 하희라는 "지금도 드라마 출연진 단체방이 있다. 항상 문자 주고 받고 때되면 먼저 안부 연락 온다"며 "드라마 끝나고 바로 군대를 갔다. 촬영 때 '집밥 해주겠다'고 했는데, 제대 후 '밖에서 맛있는 거 사줄까' 했더니 집밥 먹는 거 좋다고 해서 우리 집에서 초대해서 가족과 식사를 했다"며 지금도 틈틈이 안부 전하는 효자 박보검에 대해 고마운 마음을 전했다.


이에 박보검과 꽤 오랜 시간 '백상예술대상' MC로 호흡을 맞추고 신동엽은 "1년에 한번 보는데도 선물 주고, 챙기고 한다"며 "일부러 억지로 하려고 하면 티가 난다. 그게 아니라 진짜다. 몸에 장작되어 있는 것 같다"며 박보검의 몸에 배어있는 진정성 있는 행동을 칭찬했다. 이를 들은 하희라는 "그런 진심이 항상 느껴지니까 항상 고맙다"고 해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

  등록번호 : 서울 아01720
  등록일자 : 2011년 7월 29일
  발행일자 : 2000년 11월 1일
  발행인 : 박진형
  편집인 : 박재호
  청소년보호책임자 : 이재훈
