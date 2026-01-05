클로즈 유어 아이즈, 美 '포브스'도 주목…'가장 꾸준히 순위에 오른 K팝 아티스트' 선정

기사입력 2026-01-05 08:33


클로즈 유어 아이즈, 美 '포브스'도 주목…'가장 꾸준히 순위에 오른 K…
사진 제공=언코어

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 클유아)가 기분 좋은 소식과 함께 새해를 맞이했다.

미국 경제 전문지 포브스(Forbes) 발표에 따르면, 클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 '2025 가장 호평받은 K-POP(The Most Acclaimed K-Pop Of 2025)'에 이름을 올렸다.

포브스는 '가장 꾸준히 순위에 오른 K-POP 아티스트(Most Consistently Ranked K-Pop Artists)'로 클로즈 유어 아이즈를 꼽으면서 데뷔 앨범 '이터널티(ETERNALT)'와 미니 3집 '블랙아웃(blackout)'을 언급한 것은 물론, '내 안의 모든 시와 소설은', '스노이 서머(Snowy Summer)', '페인트 캔디(Paint Candy)', '못 본 척', 'X' 등 이들의 곡들까지 집중 조명했다.

클로즈 유어 아이즈는 이와 더불어 '2025 비평가들의 극찬을 받은 K-POP 앨범(More Critically Acclaimed K-Pop Albums of 2025)'에 데뷔 앨범인 '이터널티'로 다시 한번 언급됐고, 탄탄한 음악적 역량을 인정받으며 '2025 최고의 루키'다운 면모를 과시했다.

앞서 '이터널티'는 미국 음악 전문 매체 빌보드가 뽑은 '2025 베스트 K-POP 앨범 25선(THE 25 BEST K-POP ALBUMS OF 2025: STAFF PICKS)'에 선정돼 '새로운 K-POP 계승자'라는 극찬을 받았다. 또 2025년 12월 자 빌보드 코리아 'K-POP 루키'에도 꼽히는 등 꾸준히 빌보드의 관심을 받으며 무한한 가능성과 잠재력을 입증했다.

이뿐만 아니라 미국 매거진 틴보그가 뽑은 '2025 베스트 K-POP 뮤직비디오 15(15 Best K-pop Music Videos of 2025)'에 미니 2집 더블 타이틀곡 중 하나인 '스노이 서머'가 포함됐고, 영국 데이즈드가 발표한 '2025 베스트 K-POP 트랙 30(The 30 best K-pop tracks of 2025)'에는 미니 3집 더블 타이틀곡 중 하나인 'X'가 선정됐다.

클로즈 유어 아이즈는 K-POP 관련 주요 외신 리스트에 꾸준히 이름을 올리며 이들의 음악성이 전 세계적으로 주목받고 있음을 보여줬다. 데뷔한 해에 거침없는 상승세로 국내외를 접수하며 글로벌 팬덤을 견고하게 다진 이들이 올해는 어떤 새로운 무대와 매력을 보여줄지 큰 기대가 모인다.

클로즈 유어 아이즈는 오는 10일 타이베이돔에서 열리는 '제40회 골든디스크 어워즈'에 출연해 환상적인 무대를 선보일 예정이다.


이어 31일과 2월 1일 양일간 서울에서 데뷔 첫 단독 콘서트 '비욘드 유어 아이즈(BEYOND YOUR EYES)' 투어 포문을 연다. 이후 2월 10일과 11일 양일간 도쿄, 13일 나고야, 15일 오사카를 순회하며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

2.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

박보검 배려, 母하희라도 감동 받았다..."진정성 몸에 배어 있어" ('미우새')

5.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

연예 많이본뉴스
1.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

2.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

박보검 배려, 母하희라도 감동 받았다..."진정성 몸에 배어 있어" ('미우새')

5.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

4.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

5.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.