싱어송라이터 김수영, 전국 쇼케이스 성료…탄탄한 라이브 입증

기사입력 2026-01-05 10:02


싱어송라이터 김수영, 전국 쇼케이스 성료…탄탄한 라이브 입증
사진 제공=CAM

[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 김수영이 음악으로 관객들과 가까이 소통했다.

김수영은 지난해 12월 20일 춘천을 시작으로 12월 27일부터 28일까지 부산, 1월 2일부터 4일까지 서울에서 RP TOUR : 김수영 EP 'Antiguo Trunk(안티구오 트렁크)' 발매 기념 쇼케이스를 개최하며 관객들을 만났다.

이번 RP TOUR : 김수영 EP 'Antiguo Trunk' 발매 기념 쇼케이스는 단순한 앨범 소개를 넘어, 김수영의 음악 세계와 내면을 가장 가까이에서 마주할 수 있는 자리로 의미를 더했다.

김수영은 최근 발매된 동명의 EP 'Antiguo Trunk'의 신곡 무대를 비롯해 앨범을 통해 김수영이 전하고자 하는 이야기를 선보였다. 또한 그동안 무대에서 쉽게 만나볼 수 없던 곡들을 선곡해 다채로움을 선사했다.


싱어송라이터 김수영, 전국 쇼케이스 성료…탄탄한 라이브 입증
사진 제공=CAM
김수영은 앨범 제작 당시의 가장 진솔한 이야기를 들려주기 위해 내레이션을 중심으로 공연을 구성했다. '김수영의 동화책'을 읽는 듯한 형식으로 이야기를 풀어내 공연의 깊이감을 더하는 동시에 관객들에게 따뜻한 인상을 남겼다.

김수영은 쇼케이스를 위해 특별히 준비한 곡 '꿈'을 데모 버전으로 선보였으며 듀엣곡 '알고 싶은데'의 솔로 버전과 다양한 편곡 무대를 공개했다. 이번 편곡은 하나의 이야기가 되어 동화를 읽는 듯한 따뜻한 감성을 선사해 공연이 끝난 뒤에도 깊은 여운을 남기며 관객들의 공감을 이끌었다.

김수영은 한층 더 뚜렷해진 음악적 방향성과 뛰어난 라이브 역량을 입증했으며, 노련한 무대 매너로 현장을 압도했다. 특히 내레이션과 라이브를 유기적으로 엮은 연출은 공연 전반에 자연스러운 흐름을 부여하며 하나의 서사로서 공연의 밀도와 완성도를 높였다.

김수영은 올해에도 다양한 음악 활동을 통해 관객들과 만날 예정이다.


싱어송라이터 김수영, 전국 쇼케이스 성료…탄탄한 라이브 입증
사진 제공=CAM

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

2.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

박보검 배려, 母하희라도 감동 받았다..."진정성 몸에 배어 있어" ('미우새')

5.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

연예 많이본뉴스
1.

'76세 득남' 김용건, 子로 오해하겠네...닮은 18개월 손자 안고 '행복 타임'

2.

이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

3.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

4.

박보검 배려, 母하희라도 감동 받았다..."진정성 몸에 배어 있어" ('미우새')

5.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC 대서특필! "흥민이형 여기에 사인 좀..." 유니폼 모으던 미드필더의 대반전, EPL 중원 최강 등극→"마스터클래스" 극찬

2.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

3.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

4.

'홍명보호' 경사났네 경사났어! "메시 연상케 했다" MOTM…"더 큰 무대로 향하길"→잉글랜드행 관심

5.

폰-와-문 선발에 4할 쳤다니…100억투자, 홈구장 적응 문제 없다 "좋은 기억 밖에 없었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.