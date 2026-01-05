원위, 신곡 '관람차' 스케줄 플랜 깜짝 공개…2026년 첫 음악 행보

[스포츠조선 정빛 기자] '실력파 밴드' 원위(ONEWE)가 신곡을 발매하며, 2026년 첫 음악 행보에 나선다.
원위는 5일 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 '관람차 (Ferris wheel)'의 스케줄 플랜을 공개하며, 오는 14일 발매 소식을 전했다.
스케줄 플랜에 따르면, 원위는 '관람차 (Ferris wheel)' 발매에 앞서 오는 6일 단체 및 유닛 콘셉트 포토를 시작으로 솔로 콘셉트 포토, 솔로 뮤직비디오 티저, 단체 뮤직비디오 티저 등을 순차 오픈하며 발매 열기를 점차 끌어올릴 예정이다.
'관람차 (Ferris wheel)'는 원위표 경쾌한 리듬과 따뜻한 멜로디가 어우러진 밴드 사운드 기반의 곡이다. 스케줄 플랜에는 푸른 하늘 위에 떠 있는 관람차가 등장, 원위가 그려낼 밝고 설레는 에너지를 은유적으로 표현해 눈길을 끈다.
특히 원위는 '관람차 (Ferris wheel)' 발매에 이어 오는 30일 데모 앨범 '4th Demo Album 'STUDIO WE : Recording #4''(이하 'STUDIO WE : Recording #4')를 선보인다. 'STUDIO WE : Recording #4'는 원위가 그동안 작업해 온 곡들의 과정을 기록한 데모 앨범이다. 신곡 '관람차 (Ferris wheel)'를 포함, 원위의 기발매곡들의 최초 가이드 버전이 수록된다. 원위는 다듬어지지 않은 러프한 질감 속에 곡의 첫인상을 고스란히 담아내 새로운 매력을 전할 것으로 기대된다.
원위는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 '관람차 (Ferris wheel)'를, 30일 음반 사이트를 통해 데모 앨범 'STUDIO WE : Recording #4'를 차례로 발매한다. 데모 앨범의 경우, 피지컬 앨범으로만 판매된다.