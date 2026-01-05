"자숙 중 맞나" 박나래, 김숙 게시물 '좋아요' 논란…결국 취소

[스포츠조선 김준석 기자] 박나래를 둘러싼 각종 논란이 좀처럼 수그러들지 않는 가운데, 그의 온라인 활동 여부를 두고 또다시 갑론을박이 벌어지고 있다.

최근 방송인 김숙은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '2025 MBC 연예대상'과 '2025 KBS 연예대상' 참석 당시 모습을 공개했다.

해당 게시물에는 동료 연예인들의 축하 댓글과 반응이 이어졌고, 박나래 역시 '좋아요'를 누르며 김숙의 수상을 축하한 사실이 알려졌다.

앞서 김숙은 '2025 MBC 연예대상'에서 최우수상을 수상한 뒤 소감을 기억하며 "'구해줘! 홈즈' 식구들, 장동민, 양세형, 양세찬, 주우재, 그리고 나래 팀장님까지 너무 감사하다"고 언급해 눈길을 끌었다.

활동 중단을 선언한 박나래를 공개적으로 언급한 장면이었다.


이에 박나래가 해당 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지자, 온라인에서는 즉각 엇갈린 반응이 쏟아졌다.

일부 누리꾼들은 "각종 논란으로 연예계가 시끄러운 상황에서 SNS 활동을 할 때인가", "자숙에 대한 진정성이 보이지 않는다"며 비판의 목소리를 높였다.

반면 "고마움에 대한 최소한의 표현도 문제냐", "댓글도 아닌 '좋아요' 정도는 과도한 비난"이라며 옹호하는 의견도 적지 않았다. 논쟁이 확산되자 박나래는 해당 '좋아요'를 취소한 상태다.


박나래는 지난해 12월 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수상해, 대리 처방 심부름, 비용 미정산 등의 혐의로 고소를 당하며 논란의 중심에 섰다.

이에 박나래 측은 공갈 미수 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소를 진행하며 법적 공방이 이어지고 있다.여기에 더해 이른바 '주사 이모'로 불리는 인물에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹까지 제기되며 파장이 커졌다. 박나래는 논란이 불거진 지 5일 만에 "모든 문제가 명확히 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하겠다"고 공식 입장을 밝힌 바 있다.

그러나 이후에도 사생활과 관련된 자극적인 폭로성 주장까지 잇따르면서 논란은 좀처럼 잦아들지 않고 있다. 이번 SNS '좋아요' 논쟁 역시 박나래의 자숙 태도와 진정성을 둘러싼 또 하나의 시험대가 됐다는 평가다.

한편 박나래 측은 추가 입장을 내놓지 않은 상태다.

