아이덴티티 "우리도 처음엔 팀 시스템 어려워, 이것 또한 우리 정체성"

5일 서울 한남동 블루스퀘어에서 보이그룹 '아이덴티티(idntt)' 두 번째 유닛 예스위아(yesweare) 쇼케이스가 열렸다.
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이덴티티(idntt)가 팀 시스템을 설명했다.
아이덴티티는 5일 서울 용산 블루스퀘어에서 새 앨범 '예스위아(yesweare)' 쇼케이스를 열고 "저희도 시스템이 어려웠다"라며 "이것 또한 정체성을 찾아 나가는 일"이라고 했다.
지난해 8월 데뷔한 아이덴티티는 총 24인조 보이그룹으로, 세 개의 유닛 유네버멧(unevermet), 예스위아, 잇츠낫오버(itsnotover)로 이루어져 있다. 전작 유네버넷으로 7인 멤버가 먼저 공개됐고, 이번 예스위아 8인이 추가돼 15인으로 무대를 채운다. 유네버멧을 시작으로 예스위아를 거쳐 24인 완전체 잇츠낫오버까지 세계관을 점진적으로 확장하며 팬들과 만날 예정인 것이다.
앞서 아이덴티티의 탄생을 알린 유네버멧이 우연에 대한 설렘을 그렸다면, 새 앨범 '예스위아' 는 '바로 우리가 젊음이다'라는 패기와 함께 거침없이 세상을 향해 '나'를 드러내는 작품이다. '예스위아'에서는 유네버멧과 예스위아의 빛나는 결합을 통해 메가 보이밴드로의 발걸음을 내딛는 아이덴티티를 확인할 수 있다.
물론 유네버멧에서 예스위아로, 또 더 큰 그림을 향해 나아가는 이 구조가 멤버들에게는 부담이자 도전이었을 것으로도 보인다. 남지운은 "처음에는 저희도 어려웠다. 시간이 지나면서 아이덴티티 자체가 24인이다. 완전체 아이덴티티로 가기 위한 단계라고 생각하면 이해가 편하실 것 같다"라며 "누구도 해보지 않은 도전이라 생각해서 확신을 크게 가졌다"고 팀 정체성에 자부심을 드러냈다.
이재영은 "시스템이 저희 정체성이고 저희를 잘 나타낼 수 있을 것 같아서, 이것 또한 정체성을 찾아 나가는 일인 것 같다"고 말했다.
아이덴티티는 5일 오후 6시 두 번째 이야기인 '예스위아'를 발매하고, 이날 오후 8시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 팬 쇼케이스를 연다.