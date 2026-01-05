아이덴티티 "신곡, 나 잘났다는 표현 담았다…3절서 하나 돼"

5일 서울 한남동 블루스퀘어에서 보이그룹 '아이덴티티(idntt)' 두 번째 유닛 예스위아(yesweare) 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 아이덴티티 '유네버멧' 멤버들. 한남동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.05/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이덴티티(idntt)가 신곡을 소개했다.

아이덴티티는 5일 서울 용산 블루스퀘어에서 새 앨범 '예스위아(yesweare)' 쇼케이스를 열고 "나 잘났따는 표현을 담은 곡"이라며 "3절에서 하나가 된다"라고 했다.

지난해 8월 데뷔한 아이덴티티는 총 24인조 보이그룹으로, 세 개의 유닛 유네버멧(unevermet), 예스위아, 잇츠낫오버(itsnotover)로 이루어져 있다. 전작 유네버넷으로 7인 멤버가 먼저 공개됐고, 이번 예스위아 8인이 추가돼 15인으로 무대를 채운다. 유네버멧을 시작으로 예스위아를 거쳐 24인 완전체 잇츠낫오버까지 세계관을 점진적으로 확장하며 팬들과 만날 예정인 것이다.

타이틀곡 '프리티 보이 스웨그' 는 베이스와 일렉트로닉 기타, 브라스의 강렬한 조화가 돋보이는 곡이다. 리드미컬한 그루브 사운드는 열다섯 멤버의 벅찬 목소리와 압도적인 군무를 만나, 지금껏 보지 못했던 아이덴티티만의 특별한 퍼포먼스를 완성한다.

남지운은 "전반적으로 BPM도 느리지 않고 이지리스닝으로 들을 수 있다. 나 잘났다는 표현을 담고 있다"고 했고, 김도훈은 "1절에 유네버넷, 2절에 예스위아, 3절은 저희가 하나로 된다"며 곡을 소개했다.

대규모 퍼포먼스 역시 눈길을 끈다. 이환희는 "저번에 일곱 명이서 활동했는데, 여덟 명 멤버가 추가되면서 메가적인 퍼포먼스를 보여줄 수 있을 것 같다"고 했고, 이규혁은 "열 다섯 명이라 가능한 보컬과 무대를 보여주고 싶다"며 다인원의 군무를 기대케 했다.

아이덴티티는 5일 오후 6시 두 번째 이야기인 '예스위아'를 발매하고, 이날 오후 8시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 팬 쇼케이스를 연다.


