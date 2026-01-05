김숙, '의리 미담' 또 터졌다…'30년 절친' 장혜진 위해 '칸 드레스' 플렉스

기사입력 2026-01-05 22:26


[스포츠조선 김준석 기자] 장혜진이 '30년 절친' 김숙의 의리 있는 미담을 공개했다.

5일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '월드클래스 배우' 장혜진과 김숙의 30년 지기 절친 케미가 공개됐다.

이날 스튜디오에는 영화 '기생충'의 주역이자 전 세계 유수 영화제에서 주목받은 천만 배우 장혜진이 스페셜 MC로 함께했다.

장혜진은 김숙과 "고등학교 때 연기를 배우러 함께 다녔었다"라며 인연을 공개했고, 김숙은 "저는 바로 데뷔를 했고, 이 친구는 무명이었다 그래서 거리를 뒀다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 과거 칸 영화제에 초청받았을 당시, 스타일리스트 없이 참석을 앞둔 장혜진을 위해 김숙이 지인의 의류숍에서 직접 드레스를 골라 주는 등 '플렉스' 했던 비화를 전해 모두를 놀라게 했다.

김숙은 "무명이라 협찬이 아노댔다. 그래서 제가 도움을 줬는데 너무 예쁘게 나왔었다"라고 이야기해 모두를 놀라게 만들었다.

