신동엽, '명문대 간 딸' 자랑...대박난 자식농사 "세상 이런 효녀 없다"

기사입력 2026-01-06 10:21


신동엽, '명문대 간 딸' 자랑...대박난 자식농사 "세상 이런 효녀 없…

[스포츠조선 김수현기자] 얼마 전 딸의 대학 합격 소식을 자랑한 신동엽이 '효녀 딸'의 인성도 칭찬했다.

5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '맨정신으로는 초면 이민정 유지태 '이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 유지태 이민정을 본 신동엽은 "여기서 보니까 새롭다"라며 직접 나가 반갑게 맞이했다.

유지태는 '다 가진 남자'라는 말에 "제가 다 가진 거에 동의를 하는데 제가 없는 게 있다. 딸이 없다"라 아쉬워했고 신동엽은 "대신 아들이 둘이지 않냐"라고 위로했다.


신동엽, '명문대 간 딸' 자랑...대박난 자식농사 "세상 이런 효녀 없…
이에 이민정은 "저희는 둘째가 딸이어서 너무 좋다고 신동엽과 아내 선혜윤 피디랑 다 같이 만났을 때 그랬다. 선혜윤 피디가 이병헌과 저한테 똑같이 얘기했는데 '열살 때까지는 너무 좋다더라. 근데 열살 이후에는 XXXX"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

이민정은 "우리가 다 같이 놀랐다. 이병헌이 '동엽이랑 와이프랑 똑같이 얘기해. 우리 어떡해?라 하더라. 그래서 '그럼 10년만 즐기자'라 대답했다. 진짜로 두 분이 똑같이 얘기하셨다"라 회상했다.

신동엽은 "우리 딸이 사춘기 때 너무너무 힘든 과정을 겪었다. 근데 그 기간이 지나고 지금 완전히! 아무것도 없어졌다. 세상에 이런 효녀가 없다"라며 흐뭇해 했다.

이민정은 "근데 저도 좀 사춘기 때 아빠랑 사이가 안좋았다가 갑자기 딱 대학 가자마자 아빠한테 팔짱 끼고 그러니까 엄마가 '뭐지?' 그랬었다. 저도 왜 그랬었는지 기억이 잘 안나는데 중고등학교 때는 아빠한테 그냥 '흥!' 그랬다"라고 공감했다.


신동엽, '명문대 간 딸' 자랑...대박난 자식농사 "세상 이런 효녀 없…

역시 아들의 사춘기가 걱정된다는 유지태는 "12살 남자애다"라 했고, 신동엽은 "이거 얘기해도 되나?"라고 망설이면서도 "아들이 중 2때 여름에 방문이 열려있는 거다. 얇은 이불을 덮었는데 팔락거리는 거다. 당황했다. 문을 닫아주려고 했는데 선풍기가 틀어져 있더라"라며 아찔했던 오해를 고백했다.

신동엽은 "나중에 애가 크면 진짜 별의별 거 보고... 아들 키우다보면 그렇다"라 했다.

한편 신동엽은 지난 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 2007년생 딸 신지효 양, 2010년생 아들 신규완 군을 두고 있다.

특히 지난해 10월, 신동엽이 '짠한형' 녹화 중 딸의 대학 합격 소식에 울컥하는 모습이 공개돼 화제를 모았다.

신지효 양은 5살부터 시작한 발레를 꾸준히 성실하게 이어온 재원으로 결국 2026년 한예종 무용원 합격 통지서를 받았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

연예 많이본뉴스
1.

유지태, 스테로이드 부작용 고백 "약 먹고 나서 비대해져"

2.

故 김광석 사망 원인 둘러싼 논란, 30년째 현재진행형...여전히 '물음표'

3.

'日 재벌과 이혼' 김영아, '돌돌싱' 고백하더니…"야한 거 보냈어?" 고준희도 깜짝

4.

故안성기 아들 안다빈, 전 국민 애도에 심경 전했다 "따뜻한 위로 감사"

5.

가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 증상 악화로 고통"

스포츠 많이본뉴스
1.

'FA 미아 위기' 손아섭, 결국 한화 잔류가 정답인가…진짜 문제는 그 다음

2.

[오피셜]이율예-김규민 군대가는 SSG, 최고참 포수와 다년 계약 체결

3.

"돈도 없는데…" 절박했던 맨유, 195억+α '위약금 폭탄' 감수 아모림 경질했다

4.

'781억+옵트아웃' HOU행 이마이, WBC 출전 포기 선언 "ML 적응이 우선"

5.

[오피셜]울산 '왕조' 열었지만 불명예 퇴진, 김판곤 감독 5개월 만에 복귀…말레이시아 슬랑오르FC 사령탑 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.