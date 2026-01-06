김지민, 결혼한지 6개월밖에 안됐는데 ♥김준호에 큰 실망 "기대한 내가 …

김수현 기자
기사입력 2026-01-06 14:19
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
故안성기 빈소서 웃으며 인터뷰했다고...배현진 의원, 난데없는 조문 태도 논란
'조폭 연루설' 조세호 복귀에 폭로자 경고 "와이프와 찍은 영상 공개할 것"
구준엽, 故서희원 옆에서 떠나지 못해…팬 목격담→새해 맞아 '묘비 닦고 또 닦고'
[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"
23기 옥순♥미스터 강, 결혼한다…'왕따 논란' 딛고 경사 "스드메로 시작"
'한화와 끝내 재계약 불발' 前 KIA 우승 주역 이후 처음, 결국 대만으로 간다
한화 떠난 리베라토, KBO리그 유턴 아닌 대만행…현지 매체 "푸방과 계약"
[오피셜]깜짝 소식! '래시포드 맨유 복귀' 경질하자마자, 불화설 의미 없어졌다…곧바로 주전 복귀→"부담 혼자 짊어질 필요 없다"
"김혜성 트레이드하면 바보짓" 이렇게 반대하는데, LAD도 알고 있지만 소문은 끊이지 않을 것
'1632억' 이정후 만나러 韓 왔다, 감독 벌써 반했다…"스윙 좋아, 이정후의 야구 기대돼"