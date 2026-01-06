김지민, 결혼한지 6개월밖에 안됐는데 ♥김준호에 큰 실망 "기대한 내가 바보"

기사입력 2026-01-06 14:19


김지민, 결혼한지 6개월밖에 안됐는데 ♥김준호에 큰 실망 "기대한 내가 …

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지민이 남편 김준호와 티격태격 신혼을 공개했다.

6일 김지민은 "남편한테 사진 찍어달라 한 내가 바보지... 한 번이라도 잘 찍어주라"라고 속상한 마음을 토로했다.

김지민은 수년간의 연애와 결혼까지 했지만 여전히 늘지 않는 김준호의 사진실력에 실망감을 감추지 못했다.


김지민, 결혼한지 6개월밖에 안됐는데 ♥김준호에 큰 실망 "기대한 내가 …
사진에는 대표적인 미녀 개그우먼이라 불리는 김지민이 4등신처럼 보이는 최악의 구도로 담겨 한탄을 자아냈다.

한편 김지민, 김준호는 2022년 열애를 인정했으며 지난해 7월 결혼식을 올렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안성기 빈소서 웃으며 인터뷰했다고...배현진 의원, 난데없는 조문 태도 논란

2.

'조폭 연루설' 조세호 복귀에 폭로자 경고 "와이프와 찍은 영상 공개할 것"

3.

구준엽, 故서희원 옆에서 떠나지 못해…팬 목격담→새해 맞아 '묘비 닦고 또 닦고'

4.

[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"

5.

23기 옥순♥미스터 강, 결혼한다…'왕따 논란' 딛고 경사 "스드메로 시작"

연예 많이본뉴스
1.

故안성기 빈소서 웃으며 인터뷰했다고...배현진 의원, 난데없는 조문 태도 논란

2.

'조폭 연루설' 조세호 복귀에 폭로자 경고 "와이프와 찍은 영상 공개할 것"

3.

구준엽, 故서희원 옆에서 떠나지 못해…팬 목격담→새해 맞아 '묘비 닦고 또 닦고'

4.

[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"

5.

23기 옥순♥미스터 강, 결혼한다…'왕따 논란' 딛고 경사 "스드메로 시작"

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화와 끝내 재계약 불발' 前 KIA 우승 주역 이후 처음, 결국 대만으로 간다

2.

한화 떠난 리베라토, KBO리그 유턴 아닌 대만행…현지 매체 "푸방과 계약"

3.

[오피셜]깜짝 소식! '래시포드 맨유 복귀' 경질하자마자, 불화설 의미 없어졌다…곧바로 주전 복귀→"부담 혼자 짊어질 필요 없다"

4.

"김혜성 트레이드하면 바보짓" 이렇게 반대하는데, LAD도 알고 있지만 소문은 끊이지 않을 것

5.

'1632억' 이정후 만나러 韓 왔다, 감독 벌써 반했다…"스윙 좋아, 이정후의 야구 기대돼"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.