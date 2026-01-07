"뉴진스 다니엘 좀 구해주세요"...세계 1위 유튜버, 황당 요구에 응답했다
[스포츠조선 정안지 기자] 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터비스트가 뉴진스 일부 팬덤 요구에 공개적으로 반응을 해 눈길을 끈다.
지난 6일(현지시간) 미국 매체 엠파이어는 공식 X계정을 통해 "미스터비스트의 틱톡 댓글에 '뉴진스 다니엘을 도와달라'는 팬들의 요청이 쇄도하고 있다"고 전했다.
갑작스러운 언급에 미스터비스트는 직접 댓글을 통해 "내가 뭘 해야 하지?(What do I need to do?)"라며 당황하다는 반응을 보였다.
실제 이날 미스터비스트 라이브 방송 중 '뉴진스 다니엘을 구해달라', '하이브 인수해 달라'는 등의 댓글이 쏟아졌다.
이에 미스터비스트은 "상황을 설명해달라"면서, "내가 뭘 해야 하냐. 도움 요청이 그냥 인식 개선을 위한 거냐. 아니면 그냥 우리가 상황을 알릴 수 있도록?도와달라는 거냐"고 묻기도 했다.
이는 뉴진스의 소속사 어도어가 전속계약을 해지한 다니엘과 민희진 전 대표 등에게 400억 원대 손해배상 청구 소송을 제기한 것에 따른 것으로, 뉴진스 팬덤이 구독자가 많고 돈이 많은 것으로 알려진 미스터비스트에게 도움을 요청한 것.
뿐만 아니라 뉴진스 일부 해외 팬덤은 미스터비스트 SNS에도 '#mrbeastsavenewjeans' 해시태그를 도배하며 다니엘과 뉴진스를 보호를 요구하기도 했다. 또한 '하이브를 인수해 달라'는 황당한 요구까지 이어지기도 했다.
한편 다니엘은 소속사 어도어로부터 전속계약 해지 통보를 받은 가운데 지난달 31일 어도어가 전 멤버 다니엘과 다니엘 가족, 민희진 전 대표를 상대로 430억 원대 손해배상 및 위약벌 청구 소송을 제기했다.
