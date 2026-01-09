김광규, 60번째 생일에 두려움 폭발 "父는 70세에 돌아가셔" ('놀뭐')

기사입력 2026-01-09 13:24


김광규, 60번째 생일에 두려움 폭발 "父는 70세에 돌아가셔" ('놀뭐…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김광규가 60번째 생일에 씁쓸함을 드러냈다.

10일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 나이의 무게가 버거운 '아기 뀨' 김광규의 60돌잔치가 펼쳐진다.

공개된 사진 속에는 김광규의 60돌잔치에 초대를 받은 하객들 하하, 허경환, 주우재의 모습이 담겨 있다. 사회자는 국민MC 유재석으로, 마이크를 든 유재석은 처음 맡는 60돌잔치 사회도 맛깔나게 진행을 하고 있어 눈길을 끈다.

원치 않는 생일상을 받게 된 주인공 김광규는 "아아악! 내가 60이라니!"라고 뒷목을 잡으며 절규하면서, 축하를 건네는 멤버들을 향해 "너네도 곧 60이야!"라고 외친다. 나이를 곱씹던 김광규는 "올해 내가 앞에 '6'을 달았잖아. 아버지가 70세에 돌아가셨어"라고 털어놔 장내를 숙연하게 만든다.

꼬까한복으로 갈아입은 김광규는 케이크, 과일, 떡 등 풍성하게 차려진 돌상 앞에 앉는다. 하하, 허경환, 주우재는 돌사진 촬영에 나선 김광규를 향해 장난감을 흔들면서, 또 "우리 뀨, 이가 다 났어요!"라고 우쭈쭈하면서, 돌사진 촬영을 열심히 돕는다. 귀염뽀짝한 포즈를 취하던 김광규는 현타(현실자각타임)를 맞은 뒤 "이 상을 언제 엎을까 생각 중이다"라고 말하고, 박력 있는 케이크 커팅식으로 현장을 웃음바다로 만든다.

이어 돌잔치의 하이라이트 돌잡이 시간이 되자, 김광규 앞에는 아기 돌잔치에서 볼 수 없는 다양한 돌잡이 아이템이 놓여 호기심을 자극한다. 60년 인생 최대 고민에 빠진 김광규의 모습이 돌잡이 결과를 궁금하게 만든다.

김광규의 60돌잔치는 1월 10일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.