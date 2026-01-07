'휴민트' 조인성X박정민만? 존재감甲 박해준도 있다..류승완 감독 "매달리듯 제안"
[스포츠조선 조지영 기자] 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)가 배우 박해준의 존재감이 드러나는 스틸을 공개했다.
2025년 흥행작들의 주역 박해준이 '휴민트'로 극장가에 돌아온다. 박해준은 블라디보스토크 주재 북한 총영사 황치성 역을 맡아 영화를 한층 입체적으로 완성한다. 박해준은 "동료 배우들과 류승완 감독에 대한 믿음이 커서 합류하게 되었다"라고 '휴민트'를 선택한 이유를 밝히며 작품과 배우, 감독에 대한 단단한 신뢰를 표현했다.
박해준이 맡은 황치성은 자신을 감시하기 위해 블라디보스토크로 넘어온 북한 보위성 조장 박건(박정민)과 대립하게 된다. 황치성은 권력에 대한 욕망에 사로잡혀 예측 불가능한 행동을 일삼으며, 극의 긴장감을 팽팽하게 당겨줄 활 시위 같은 역할이다.
류승완 감독은 "작품의 신선함을 유지해주는 얼굴이 필요했고, 박해준이 가진 의외성에 끌려서 꼭 함께하자고 매달리듯이 제안했다"라고 박해준이 황치성을 소화할 유일한 배우였음을 밝혀 기대감을 더한다.
박해준 역시 "어려운 캐릭터라 고민이 많았지만, 감독과 이야기를 나누며 매력적인 부분을 발견해서 도전하고 싶었다. 그 전에 보여 주었던 캐릭터들과는 다른 느낌이라 잘하고 싶은 마음이 컸다"라고 전해 박해준의 새로운 모습을 확인할 수 있는 작품임을 예고했다.
'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 11일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
