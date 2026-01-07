손담비 "술담비·클럽 죽순이였다"…출산 후 인생 완전 봉인

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 과거 '술담비' 시절과 출산 후 완전히 달라진 삶을 솔직하게 털어놨다.
손담비는 한때 술을 너무 좋아해 '술담비'라는 별명이 붙을 정도로 클럽을 즐겼다고 고백했다. 그는 "그땐 정말 재밌게 잘 놀았다"며 "이태원에 살다 보니 주말만 되면 음악 소리가 들려서 옛날 생각이 난다"고 털어놨다.
당시를 떠올리며 "돈도 없고, 맨날 혼나서 많이 울었다"고 덧붙였다.
술버릇에 대한 폭로도 이어졌다. 남편 이규혁의 제보를 전하며 손담비는 "술을 마시면 다리가 없어져서 엎혀 온다"며 "침대에 눕혀 놓으면 좀비처럼 다시 일어난다"고 인정했다.
심지어 "비싼 신발을 신고 집에 오다가 길에 집어 던진 적도 있다"고 말해 스튜디오를 초토화시켰다.
결혼 후에도 한때 술을 끊지 못했던 시기도 있었다. 손담비는 "결혼하고 나서 4주 동안 매일 술을 마셨다. 침대도 아닌 방바닥에서 잔 적도 있다"며 "지금 생각하면 왜 그렇게 좋아했는지 모르겠다"고 고개를 저었다.
