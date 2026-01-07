손담비 "술담비·클럽 죽순이였다"…출산 후 인생 완전 봉인

기사입력 2026-01-07 18:55


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 과거 '술담비' 시절과 출산 후 완전히 달라진 삶을 솔직하게 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 '손담비, 클럽 향수병 걸린 술담비의 금욕생활'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손담비는 "결혼하고 아이를 낳은 뒤 모든 게 봉인됐다"며 "예전에는 새벽 6시에 들어왔는데, 지금은 아이가 6시에 일어난다"고 말해 웃음을 자아냈다.

손담비는 한때 술을 너무 좋아해 '술담비'라는 별명이 붙을 정도로 클럽을 즐겼다고 고백했다. 그는 "그땐 정말 재밌게 잘 놀았다"며 "이태원에 살다 보니 주말만 되면 음악 소리가 들려서 옛날 생각이 난다"고 털어놨다.

다만 "이제는 미련이 없다. 다 해봤다"고 선을 그었다.

연습생 시절 일화도 공개됐다. 손담비는 "매니저가 잠든 사이 탈출해서 놀러 나갔다가 걸려서 크게 혼난 적도 있다"며 "그 시절을 버티게 해준 게 팩소주였다"고 말했다.

당시를 떠올리며 "돈도 없고, 맨날 혼나서 많이 울었다"고 덧붙였다.

술버릇에 대한 폭로도 이어졌다. 남편 이규혁의 제보를 전하며 손담비는 "술을 마시면 다리가 없어져서 엎혀 온다"며 "침대에 눕혀 놓으면 좀비처럼 다시 일어난다"고 인정했다.


심지어 "비싼 신발을 신고 집에 오다가 길에 집어 던진 적도 있다"고 말해 스튜디오를 초토화시켰다.

결혼 후에도 한때 술을 끊지 못했던 시기도 있었다. 손담비는 "결혼하고 나서 4주 동안 매일 술을 마셨다. 침대도 아닌 방바닥에서 잔 적도 있다"며 "지금 생각하면 왜 그렇게 좋아했는지 모르겠다"고 고개를 저었다.

narusi@sportschosun.com

