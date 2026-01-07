이요원, '혼전임신설' 숨기지 않았다..."사고친 거 아냐. 1월 결혼·12월 출산"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이요원이 '혼전임신설'에 대해 해명했다.
7일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에 출연한 이요원은 자녀 교육과 출산 비화를 공개했다.
이날 이영자는 "이요원이 결혼을 일찍했다. '선덕여왕' 전에 갔냐"라고 물었다.
이에 이요원은 "'선덕여왕'은 29살 때고 결혼은 23살에 갔다"라고 말해 이영자와 박세리를 놀라게 만들었다.
이영자는 "아이가 셋 아니냐"며 "큰 아이가 몇살이냐"고 이요원에 물었다. 이에 이요원은 "23살이다. 미국에서 대학교 3학년이고 딸이다"라고 답했고, 박세리는 "아이 엄마라는 걸 안 믿겠다"며 "이렇게 큰 아이가 있냐. 아들이었으면, 여자친구냐고 오해 받았겠다"고 그의 동안 미모에 놀랐다.
이요원이 "첫째를 빨리 낳았다. 결혼하고 한 달 뒤에 아이가 생겼다"고 설명하자, 이영자는 "계산을 잘 해봐라"라며 혼전임실선을 언급해 웃음을 자아냈다.
이에 이요원은 "1월에 결혼해서 12월에 아기를 낳았다"라고 명확히 선을 그었다. 그러면서 "다들 (혼전임신인 줄) 안다. 큰 아이도 어릴 때 친구들이 '너네 엄마, 아빠가 사고 쳐서 너 낳은 거 아니냐'고 물어봤다더라"며 에피소드를 공개해 웃음을 자아냈다.
이요원은 지난 2003년 6살 연상의 프로 골퍼 출신 사업가와 결혼했다. 두 사람의 슬하에는 1남 2녀가 있다.
