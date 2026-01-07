'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐"

기사입력 2026-01-07 22:30


'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐…

'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐…

'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐…

'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐…

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 정선희가 재혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

7일 유튜브 채널 집 나간 정선희에는 '2n년 우정 찐친 김영철…김영철 유튜브 비하인드 대방출'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 정선희의 오랜 절친 김영철이 출연해 편안한 분위기 속 현실적인 대화를 나눴다.

이날 김영철은 대화 도중 정선희에게 "결혼하실 생각은 있냐"며 재혼 가능성을 조심스럽게 물었다.

이에 정선희는 잠시 생각한 뒤 "없습니다"라며 "너라면 다시 갈 생각이 있을까요"라고 단호하게 답해 눈길을 끌었다.

정선희는 이어 "국내에서는 없다"고 덧붙이며 재혼에 대한 자신의 확고한 입장을 밝혔다.

영상에서는 재혼 이야기뿐 아니라 두 사람의 2n년 우정이 고스란히 드러났다.

김영철의 유튜브 촬영 비하인드, 일상적인 통화 습관, 명품 가방 선물 에피소드까지 솔직한 대화가 이어지며 시청자들의 공감을 자아냈다.


한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했고, 결혼 1년 만인 2008년 사별하면서 잠시 공백기를 가졌다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

4.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

5.

이요원, '혼전임신설' 숨기지 않았다..."사고친 거 아냐. 1월 결혼·12월 출산"

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

4.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

5.

이요원, '혼전임신설' 숨기지 않았다..."사고친 거 아냐. 1월 결혼·12월 출산"

스포츠 많이본뉴스
1.

1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두 수성 [김천 리뷰]

2.

"진 것도 진 것이지만…" 충격의 셧아웃 패배, 선두 싸움 또 밀려났다→결국 코트 미팅 소집까지

3.

충격 반전! '이정후 얼굴마담' SF 방한, 결국 '돈' 때문이었나 → "다저스 日서 떼돈 벌어"

4.

최악 엔딩. 테크니컬 파울→5반칙 퇴장→웜업 자전거 파손→퇴장. 삼성 니콜슨의 돌출행동, 삼성 반격 흐름 완전 끊어졌다.

5.

1158억 걷어찬 돈 욕심, 김하성 그림자 드리운다 → 시장 분위기 싸늘하게 식었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.