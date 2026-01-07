'남편과 사별' 정선희, 재혼에 단호한 선긋기..."다시 갈 생각 있겠냐"
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 정선희가 재혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.
7일 유튜브 채널 집 나간 정선희에는 '2n년 우정 찐친 김영철…김영철 유튜브 비하인드 대방출'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 영상에는 정선희의 오랜 절친 김영철이 출연해 편안한 분위기 속 현실적인 대화를 나눴다.
이날 김영철은 대화 도중 정선희에게 "결혼하실 생각은 있냐"며 재혼 가능성을 조심스럽게 물었다.
이에 정선희는 잠시 생각한 뒤 "없습니다"라며 "너라면 다시 갈 생각이 있을까요"라고 단호하게 답해 눈길을 끌었다.
정선희는 이어 "국내에서는 없다"고 덧붙이며 재혼에 대한 자신의 확고한 입장을 밝혔다.
영상에서는 재혼 이야기뿐 아니라 두 사람의 2n년 우정이 고스란히 드러났다.
김영철의 유튜브 촬영 비하인드, 일상적인 통화 습관, 명품 가방 선물 에피소드까지 솔직한 대화가 이어지며 시청자들의 공감을 자아냈다.
한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했고, 결혼 1년 만인 2008년 사별하면서 잠시 공백기를 가졌다.
