'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인생극장')

기사입력 2026-01-07 22:41


'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…

[스포츠조선 정안지 기자] 임신 중인 남보라가 임신 후 호르몬으로 인한 몸의 변화에 대해 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 임신 14주차... 입덧가고 먹덧 찾아옴. 오히려 좋아'라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 남보라는 "이제 14주 차 임신 중기에 접어들었다. 이때쯤 되면 산모의 호르몬이 아예 박살이 난다"며 "얼굴이 예민해졌다. 그런데 절망인 게 피부과를 못 간다"면서 임신 후 달라진 호르몬에 대해 털어놨다.

이어 살짝 나온 D라인을 자랑하던 남보라는 "이제 눈으로 보기에도 티가 난다. 배가 볼록 나왔다. 배에 힘을 줘도 안 들어간다"면서 "너무 신기하다. 여기에 새 생명이 있다니"라며 설렘 가득한 표정을 지었다.


'임신' 남보라, 호르몬 박살났다..."우울하고 내 자신 없어져" ('인…
남보라는 초음파 다이어리를 작성, 초음파 사진 속 아이의 모습을 자랑했다. 그는 "그새 많이 컸다. 다리가 진짜 길다. 너무 신기하다"면서 "원래 첫째는 아빠를 많이 닮는다고 하지 않나. 첫째는 남편을 닮은 아기가 태어나지 않을까"라며 웃었다.

남보라는 "보면 볼수록 신기하다. 그런데 한편으로는 좀 빨리 나왔으면 좋겠다는 생각도 있다"면서 "생각보다 임신이라는 과정이 마냥 다 좋은 것만 있지는 않더라. 호르몬이 박살 나니까 갑자기 슬프고 갑자기 기쁘고 그렇다"고 했다. 이어 "내 몸이 변화하는 게 한편으로는 두렵기도 하고 뭔가 내 자신이 조금씩 없어지는 기분이 들 때도 있다. 그런 기분이 들 때는 조금 우울하다"면서도 "어차피 시간은 다 지나게 되어 있고 아이는 태어나게 되어 있지 않나. 그래서 최대한 긍정적으로 좋은 생각만 하면서 지내려고 하고 있다"며 긍정 에너지를 발산했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

4.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

5.

이요원, '혼전임신설' 숨기지 않았다..."사고친 거 아냐. 1월 결혼·12월 출산"

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

4.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

5.

이요원, '혼전임신설' 숨기지 않았다..."사고친 거 아냐. 1월 결혼·12월 출산"

스포츠 많이본뉴스
1.

1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두 수성 [김천 리뷰]

2.

"진 것도 진 것이지만…" 충격의 셧아웃 패배, 선두 싸움 또 밀려났다→결국 코트 미팅 소집까지

3.

충격 반전! '이정후 얼굴마담' SF 방한, 결국 '돈' 때문이었나 → "다저스 日서 떼돈 벌어"

4.

최악 엔딩. 테크니컬 파울→5반칙 퇴장→웜업 자전거 파손→퇴장. 삼성 니콜슨의 돌출행동, 삼성 반격 흐름 완전 끊어졌다.

5.

1158억 걷어찬 돈 욕심, 김하성 그림자 드리운다 → 시장 분위기 싸늘하게 식었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.