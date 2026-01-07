정선희 "다시 결혼할 의사? 절대 NO"…김영철 "난 ADHD 아니었다→의사가 그냥 말 많은 사람이라더라"(집나간 정선희)

김영철은 7일 공개된 정선희의 유튜브 채널 '집나간 정선희'의 '2n년 우정 찐친 김영철슌 영철이가 안 쓰는 거 줍줍해옴 (김영철 유튜브 비하인드 대방출, 촬영중 진짜 기분상함)'이라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.
영상에서 김영철은 다짜고자 정선희에게 "다시 (시집) 갈 의향이 있냐"고 물었고 정선희는 잠시도 망설이지 않고 "없습니다"라고 답했다. 이어 "국내에서는 없습니다"라고 덧붙였다.
이어 김영철은 "왜 여자 코미디언 선배들이 정선희 몸매를 인정하냐"고 물었고 정선희는 "몸매만이요?"라고 되받아쳤다.
20만 구독자에 육박하는 '김영철 오리지널'을 운영중인 김영철은 유튜브를 하며 겪은 시행착오를 솔직하게 털어놨다. 일본어 학원, 스타벅스, 교보문고, 떡볶이 등 일상 소재를 길게 촬영했고, 반려동물(개·고양이) 촬영 역시 "나올 때까지 찍는다"는 표현으로 제작 과정의 고충을 전했다.
"카메라 두 대로 나눠 찍고 혼자 한다"는 말에서는 1인 제작의 현실이 고스란히 묻어났다. 특히 일본 편을 언급하며 댓글 반응이 "무서웠다", "에어비앤비 안에 PD가 있는 줄 알았다"고 전한 대목은 편집·연출에 대한 시청자 반응이 얼마나 직접적으로 체감되는지를 보여줬다. 김영철은 "호동이형은 카메라를 잡으면 '우리는 영상 제조업자들이야. 지쳐선 안돼'라고 하면서 끊임없이 찍는다"고 말하며 웃음을 샀다.
이어 김영철은 "검사했는데 ADHD가 아닌 걸로 나왔다. 의사선생님 말씀이 너무 슬프면서 웃겼다"며 "의외로 ADHD가 아니다. 그냥 말이 많은 사람이었어요라고 하더라"이라고 수습하기도 해 눈길을 끌었다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com