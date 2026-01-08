손담비·정미녀, '야동' 솔직 발언에 현장 술렁…"저도 보는데요"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비와 방송인 전민기의 아내 정미녀가 예상 밖의 솔직한 입담으로 화제를 모았다.
7일 유튜브 채널 만리장성규에는 '남편 몰래 카드 훔쳐서 놀러간 아내들'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
장성규는 "이제 나는 불타는 사랑을 할 수 없다. 야동을 봐도 뜨겁지가 않다"라고 이야기했고, 손담비는 "근데 궁금한데 너 아직도 야동을 보냐"라고 물었다.
이에 장성규는 "어 이거 비밀인데"라고 말해 웃음을 자아냈다.
이때 김기혁은 "규혁이 형도 가끔 보실 수 있다"라고 돌직구를 던졌다. 이에 손담비는 "근데 보통의 남자들은 다 보냐"라고 궁금해했다.
장성규는 솔직하게 "볼 수 있다. 보통 화장실에서 본다"라고 말했고, 손담비는 "난 오빠한테 물어 본 적이 있는데 안 본다라고 했는데"라고 말했다.
이에 장성규는 "성규 형님이 하얀 거짓말을 좀 하시네"라고 지적해 웃음을 자아냈다.
|
이후 스케줄 때문에 촬영에 늦게 도착한 정미녀에게 김기혁은 "남편들이 야동을 보는 것에 대해 어떻게 생각하느냐"라고 물었고, 정미녀는 "저도 보는데요. 왜 안 되죠?"라고 답해 현장을 술렁이게 했다.
다만 정미녀는는 한때 남편과의 관계가 좋지 않았던 시절을 떠올리며 "사이가 안 좋을 때가 있었다. 남편이 맨날 성욕이 없다고해서 난 야동도 안 볼 거라고 생각했다. 근데 그때 노트북을 같이 썼었는데 남편이 야동을 본 흔적을 보게 됐다"라고 솔직하게 이야기해 눈길을 끌었다.
해당 영상은 유부녀들의 현실적인 결혼 생활과 거침없는 발언으로 공개 직후부터 화제를 모으고 있다. 특히 '야동'이라는 민감한 소재를 숨기지 않고 꺼낸 손담비의 솔직함에 누리꾼들 사이에서는 "현실적이다", "오히려 건강한 시선"이라는 반응도 이어지고 있다.
narusi@sportschosun.com