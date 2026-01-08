'41세' 산다라박, 안타까운 연애 폭로 터졌다..."로맨스 스캠 당한 듯" ('비보티비')
[스포츠조선 정안지 기자] 산다라박이 "연애 안 들키는 비법은 안 만나는 것"이라고 하자, 김숙이 "로맨스 스캠 당한 것 같다"고 해 웃음을 안겼다.
7일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "최초공개 2NE1 산다라박 '도대체 김숙라인에 왜 들어갔어요...?'"라면서 영상이 게재됐다.
이날 김숙은 산다라박을 향해 "지금까지 연예인들하고만 사귀었는데 '한번도 안 들겼다'라고 인터뷰를 했다. 그 비법이 뭐냐. 은이, 숙이 언니도 언젠가 비밀 연애할 수도 있으니 꿀팁을 알려달라"는 한 팬의 질문을 읽었다. 이어 김숙은 "쟤 약간 거짓말 하는 것 같다"고 해 웃음을 안겼다.
이에 산다라박은 "안 들키는 비법은 안 만나면 된다"고 하자, 송은이는 "사귀는데 안 만나냐"며 당황했다.
산다라박은 "안 만난다. 그래서 제대로 된 연애가 이어지지 못한다. 왜냐면 상대방들 입장에서는 되게 어이없었을 것 같다"며 "그때 '나는 집 밖을 나가면 사진 찍힐거다'고 이야기를 했는데, '네가 얼마나 스타길래'라고 생각을 했을 것 같다"며 자신의 말에 당황했을 전 남친을 떠올렸다.
이어 산다라박은 "숙소에 찾아와도 집 앞에 찾아와도 안 나가고 밥 한번 안 먹고 그랬었다"고 덧붙였다. 이에 김숙은 "만나지 않았으니까 사진 찍힌 게 하나도 없겠다"고 하자, 산다라박은 "맞다. 사이버 러버였다"며 한 숨을 내쉬었다.
그때 김숙은 "쟤 아무래도 로맨스 스캠 당한 것 같다"고 장난을 쳐 웃음을 안겼다. 이를 들은 송은이는 "이런 개그 누구한테 배웠을까. 네가(김숙) 맨날 하는 거짓말, 허언"이라고 하자, 김숙은 "내가 허언을 가르쳤다"고 해 폭소를 자아냈다.
산다라박은 "지금은 해당되지 않는다. 지금은 너무 원하는 사람을 만났다면 만나러 갈거다"며 "지금은 연차도 그렇고 나이도 그렇고"라고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.
