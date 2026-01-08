에이핑크, 오늘(8일)부터 완전체 음방 시작…15주년 사랑 넘치는 '러브 미 모어'
|사진 제공=위드어스엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 걸그룹 에이핑크(Apink)가 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.
에이핑크는 8일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 열한 번째 미니앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)' 타이틀곡 'Love Me More(러브 미 모어)' 무대를 음악 방송 최초로 선보인다.
'Love Me More'는 에이핑크만의 클래식한 감성을 녹인 곡으로 국내외 팬들의 호평을 얻고 있다. 사랑을 솔직하게 고백하는 노랫말은 멤버들의 감각적인 음색과 밝지만 아련한 감정선으로 펼쳐지며 치유와 공감을 불러일으키고 있다.
이날 처음 공개되는 'Love Me More' 무대에서 에이핑크는 우아한 춤 선과 힘 있는 군무를 넘나드는 퍼포먼스로 팀 고유의 청순한 콘셉트를 확장한다. 따뜻한 메시지를 전하는 에이핑크의 탄탄한 가창력과 섬세한 보컬 표현도 기대를 모은다.
확고한 음악적 색채를 바탕으로 K팝 대표 롱런 아이콘으로서 입지를 굳혀온 에이핑크는 이번 컴백 활동을 통해 또 한 번 변함없는 완전체 시너지를 보여준다. 에이핑크 특유의 클래식한 감성에 겨울 무드를 더한 'Love Me More'로 올해 데뷔 15주년을 맞이하기까지 쌓아온 저력을 증명할 전망이다.
에이핑크가 2년 9개월 만에 발표한 완전체 앨범 'RE : LOVE'는 19개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에 안착하며 글로벌 영향력을 입증했다. 타이틀곡 'Love Me More'는 7일 기준 유튜브 한국 인기 급상승 음악 차트에 올랐고, 이를 포함한 총 5곡 전곡이 멜론 최신발매 차트에 진입하며 높은 완성도로 리스너들의 취향을 사로잡고 있다.
에이핑크는 이번 주 '엠카운트다운'을 시작으로 다양한 음악 방송과 예능프로그램, 콘텐츠에 출연하며 활발한 컴백 활동을 펼칠 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
