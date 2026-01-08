'20일 컴백' 라포엠, 신보 '얼라이브' 스케줄러 공개…역대급 크로스오버의 귀환

기사입력 2026-01-08 08:17


'20일 컴백' 라포엠, 신보 '얼라이브' 스케줄러 공개…역대급 크로스오…
사진 제공=드라마하우스

[스포츠조선 정빛 기자] 크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 본격적인 컴백 예열에 돌입했다.

소속사 드라마하우스스튜디오는 지난 7일 오후 6시 공식 SNS를 통해
라포엠의 세 번째 미니 앨범 '얼라이브(ALIVE)' 프로모션 스케줄러를 업로드했다.

전단지 디자인이 돋보이는 스케줄러에는 '얼라이브'의 티징 일정이 빼곡하게 담겨 컴백 기대감을 높였다. 특히 빈티지한 질감과 감각적인 그래픽 요소가 어우러져 팬들에게 역대급 컴백 서사의 시작을 다시 한번 인상 깊게 각인시켰다.

스케줄러에 따르면 오는 9일 오후 2시부터 온라인 음반 사이트에서 '얼라이브' 피지컬 앨범 예약 판매가 시작되며, 같은 날 오후 6시에는 트랙리스트가 공개된다. 이후 '얼라이브'의 전반적인 무드를 확인할 수 있는 이미지 티저와 무드 샘플러가 각각 두 가지 버전으로 공개돼 컴백 열기를 뜨겁게 달군다.

앨범 발매 이틀 전인 18일에는 '얼라이브'의 수록곡 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 공개된다. 이어 19일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저가 공개돼 라포엠의 새 앨범을 손꼽아 기다려온 팬들의 기대감을 높일 것으로 보인다.

앨범 발매 후 일정도 일부 공개돼 설렘을 더했다. 21일에는 플랫폼 앨범이 발매되며, 26일에는 뮤직비디오와 또 다른 매력을 만나볼 수 있는 스페셜 클립이 추가로 공개돼 컴백 열기를 계속해서 이어갈 예정이다.

'얼라이브'는 라포엠이 2024년 4월 발매한 싱글 '미로(MIRROR)' 이후 1년 9개월 만에 발표하는 신보로 음악 팬들의 큰 기대를 모으고 있다. 멤버들의 다채로운 음색과 환상적인 하모니로 겨울 가요계를 사로잡을 전망이다.

라포엠의 세 번째 미니 앨범 '얼라이브'는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

