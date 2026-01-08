신세경, 오래 기다렸다..'휴민트'로 12년 만에 스크린 컴백

기사입력 2026-01-08 09:09


신세경, 오래 기다렸다..'휴민트'로 12년 만에 스크린 컴백

신세경, 오래 기다렸다..'휴민트'로 12년 만에 스크린 컴백

[스포츠조선 조지영 기자] 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)가 섬세한 감정 연기가 돋보이는 신세경의 스틸을 공개했다.

섬세한 감정연기로 인물 내면을 깊이 파고드는 배우 신세경이 '휴민트'의 마지막 퍼즐로 합류한다. 신세경은 "시나리오를 처음 읽었을 때부터 의심의 여지가 없었고, 읽는 내내 설레였다 함께하는 게 영광이라고 생각했다"라며 '휴민트'의 이야기에 매료되었음을 밝혔다.

신세경이 연기한 채선화는 블라디보스토크에 위치한 북한 식당의 종업원으로, 정보원을 제안하는 조 과장(조인성)을 비롯해 박건(박정민), 황치성(박해준)까지 모든 인물들과 얽히고 설켜 있는 인물이다.

공개된 스틸에서는 비밀스러운 분위기와 강인한 눈빛을 동시에 느낄 수 있다. 류승완 감독은 "신세경만이 가지고 있는 매력이 굉장히 신선했다. 단단한 내면의 힘이 느껴지는 사람이라, 같이 작업하기에 너무 좋았다"라고 호평했다. 또한, "큰 스크린에서 신세경의 클로즈업 이미지가 주는 독보적인 느낌이 있다. 영화배우 신세경의 못 봤던 모습을 볼 수 있을 것"이라며 '휴민트'를 위한 유일무이한 존재임을 강조하며 기대감을 높였다.

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 11일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 노브라에 바지 지퍼 오픈까지.."카메라에 잡혔냐" 당황

2.

기안84, 韓 재방문한 네팔 타망에 맴찢..."일당 1만원? 빨리 한국말 배워"

3.

'미대 출신' 권상우, 학교 뒤집어진 교생 실습 시절.."실물 훨씬 낫다"

4.

산다라박, 재산 300억설 나올만...쇼핑 값만 집 한 채 "청바지가 천만원"

5.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 노브라에 바지 지퍼 오픈까지.."카메라에 잡혔냐" 당황

2.

기안84, 韓 재방문한 네팔 타망에 맴찢..."일당 1만원? 빨리 한국말 배워"

3.

'미대 출신' 권상우, 학교 뒤집어진 교생 실습 시절.."실물 훨씬 낫다"

4.

산다라박, 재산 300억설 나올만...쇼핑 값만 집 한 채 "청바지가 천만원"

5.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! '황희찬도 데려가요' 노팅엄 '늑대군단 ST 영입' 정조준…'강등 직전' 이적료 780억 요구→부럽다 부러워

2.

공식 깜짝 언급! 손흥민 레드카드 퇴장→중요 일전 앞두고 '추억 회상'…SON의 마지막, 173호골 상대

3.

양민혁이 남긴 마지막 인사! 강등권 팀에 "행운을 빕니다"…'램파드 밑에서 존재감' "수준 낮은 리그서 왔어"→"자연스런 단계"

4.

125년 동안 가만있다가 이제 와서? 美특허청의 만행! 'Athletics' 역사속으로 사라질 위기

5.

LG 위협할 삼성타선? 新 다이너마이트 타선은? 팀 컬러, 180도 바뀌었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.