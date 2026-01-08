'프로젝트 Y' 이환 감독 "한소희·전종서 캐스팅? 대체불가, 흔쾌히 승낙해 줘 기뻐"

8일 잠실 롯데월드타워 롯데시네마에서 영화 '프로젝트Y' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 이환 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.08/
[스포츠조선 안소윤 기자] 이환 감독이 영화 '프로젝트 Y'에 배우 한소희와 전종서를 캐스팅 한 이유를 전했다.
이환 감독은 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '프로젝트 Y' 언론·배급 시사회에서 "한소희와 전종서는 대체불가한 배우들"이라고 했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.
연출을 맡은 이 감독은 "이번 작품이 제 첫 상업 영화라, 좀 많이 떨린다. 관객 분들이 영화를 어떻게 보셨을지 궁금하고 긴장된다"고 개봉을 앞둔 설레는 마음을 표했다.
이어 연출을 맡게 된 계기에 대해 "인간이 욕망에 눈을 뜨고, 또 그 욕망으로 인해 성장해 가는 스토리의 구조를 생각했다"며 "이야기를 붙이다 보니, 여러 캐릭터들의 열전 같은 영화를 만들고 싶었다. 또 여기 계신 훌륭한 모든 배우들의 좋은 연기를 볼 수 있어서 행복한 시간이었다. 행복감을 느낀 저만큼 관객 분들도 영화를 보시고 행복하셨으면 좋겠다"고 전했다.
또 한소희와 전종서를 캐스팅 한 이유에 대해서도 언급했다. 이 감독은 "한소희와 전종서는 대체불가한 배우들이다. 두 배우가 아니면 시나리오를 쓸 수 없었을 것 같고, 완성하기도 어려웠을 것 같다. 두 배우를 동시에 처음 만났는데, 그 자리에서 흔쾌히 출연 승낙을 해줘서 기뻤다"고 고마움을 전했다.