'프로젝트 Y' 김성철 "♥유아와 부부 호흡? 피칠갑 한 모습에 깜짝"
8일 잠실 롯데월드타워 롯데시네마에서 영화 '프로젝트Y' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 김성철. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.08/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김성철이 영화 '프로젝트 Y'에서 유아와 부부 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

김성철은 8일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '프로젝트 Y' 언론·배급 시사회에서 "유아가 피칠을 하고 있는 모습을 보고 미안한 마음이 들었다"고 했다.

21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.

김성철은 판을 지배하며 모두를 무너트릴 토사장 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 극 중 유아와 부부 호흡을 맞춘 그는 "저희를 부부라고 말씀해 주셔서 감사하다. 작품 안에서 '와이프'라고 부르긴 하지만, 사실 실제 부부라고 하기엔 힘든 관계다. 유아와도 딱 한 신을 찍었다. 그 장면을 찍는 날 처음 만났는데, 피칠을 하고 있더라. 예전에 한 번 뮤직비디오 촬영장에서 만난 적 있는데, '이 분이 맞나' 싶었다"고 웃으며 말했다.

그러면서 "물론 토사장이 하경을 그렇게 만들었지만, 저는 (유아가) 피칠을 하고 있는 모습을 봐서 죄송스러운 마음으로 연기했다"며 "솔직히 부부 호흡으론 굉장히 아쉬웠고, 언젠가 기회가 되면 다시 한번 호흡을 맞추고 싶다"고 바람을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

