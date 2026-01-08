'94억 자가' 목동맘 장영란, 두 자녀 교육비 어마어마 "학원 뺑뺑이 돌려"

기사입력 2026-01-08 21:00


'94억 자가' 목동맘 장영란, 두 자녀 교육비 어마어마 "학원 뺑뺑이 …

[스포츠조선 이게은기자] '목동맘' 방송인 장영란이 두 자녀의 학원에 대해 언급했다.

7일 'A급 장영란' 채널에는 '연예인 장영란의 자식으로 살 때 가장 어려운 점은?'이라는 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 토크쇼 MC로 분해 초등학교 4학년 아들 준우, 초등학교 6학년 딸 지우와 솔직한 대화를 나눴다. 장영란은 두 자녀에게 "장영란 씨의 육아법, 한창 씨의 공부법이 궁금하다. 목동에서 (학원) 뺑뺑이를 돌리나?"라며 궁금해했다.


'94억 자가' 목동맘 장영란, 두 자녀 교육비 어마어마 "학원 뺑뺑이 …
그러자 지우는 "(다니는 학원의 갯수가) 적다"라면서도 준우와 "하나, 둘, 셋, 넷..."이라며 머릿속으로 학원 갯수를 셋다. 제작진은 아이들의 셈이 길어지자 "뺑뺑이 돌리네"라며 폭소해 웃음을 안겼다.

그러자 장영란의 남편 한창은 "남들이 들으실 때 오해를 하는데 농구, 줄넘기, 미술 이런 학원을 다니는 것"이라며 빠르게 설명했다. 장영란은 "저는 공부로 뺑뺑이를 돌리는 건 줄 알았더니 아니었다"라면서도 학원을 여러 군데 다니는 것은 인정해 눈길을 끌었다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 현재 목동에 거주 중이며, 지난해 서울 성동구 성수동 1가에 위치한 갤러리아포레 1가구(전용면적 218㎡)를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이광수, 9년 연인 ♥이선빈에 애정 안 숨기네..32번째 생일에 '좋아요' 축하

2.

'하트맨' 권상우 "영화 흥행 간절해, 무릎 10번도 더 꿇을 수 있어"

3.

CEO된 송지효, 돈 얼마나 많길래 "난 알바 안해도 돼, 당근도 안 깔았다"

4.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

5.

[SC현장]"무릎 10번도 더 꿇을 것"…권상우→표지훈, '하트맨'으로 새해 극장가 장악할까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

이광수, 9년 연인 ♥이선빈에 애정 안 숨기네..32번째 생일에 '좋아요' 축하

2.

'하트맨' 권상우 "영화 흥행 간절해, 무릎 10번도 더 꿇을 수 있어"

3.

CEO된 송지효, 돈 얼마나 많길래 "난 알바 안해도 돼, 당근도 안 깔았다"

4.

수집형 RPG '세븐나이츠 리버스', 신규 전설 영웅 2종 추가 업데이트 실시

5.

[SC현장]"무릎 10번도 더 꿇을 것"…권상우→표지훈, '하트맨'으로 새해 극장가 장악할까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"많이 힘들어하고 있다" 본인은 쿨하게 은퇴했지만, 은퇴하라고 할 수도 없고...

2.

"2005년생 어린 선수, 예쁘게 봐달라" 복덩이 인쿠시, 성장드라마 또는 딜레마…사령탑의 찬사 [화성포커스]

3.

이래서 WBC '올인' 모드구나...'충격' 고우석, 스프링캠프 초청장 없었다

4.

부상만큼 무서운 감기? '초보 사령탑' 여오현의 깊어가는 고민 "장염까지 겹쳤다" [화성포커스]

5.

김혜성 가슴 또 철렁! LAD 대형 유틸리티 내야수 영입 움직임, "2루, 3루도 볼 수 있어요" 비?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.