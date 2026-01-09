지코&크러쉬 뭉쳤다…신곡 '인 앤 양' 공개에 '쇼미12' 기대 상승

기사입력 2026-01-09 08:43


지코&크러쉬 뭉쳤다…신곡 '인 앤 양' 공개에 '쇼미12' 기대 상승
'Yin and Yang' 뮤직비디오 화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 크러쉬(Crush)와 함께한 신곡을 공개했다.

8일 오후 8시 40분 Mnet 공식 유튜브 채널에 지코와 크러쉬의 신곡 'Yin and Yang'(인 앤 양) 사이퍼 영상이 게재됐다. 흑백으로 제작된 영상 속 두 뮤지션의 자유로운 분위기와 강렬한 카리스마가 돋보인다. 완벽한 완급 조절을 자랑하는 래핑, 수십 명의 댄서들과 펼치는 퍼포먼스가 이목을 집중시킨다.

'Yin and Yang'은 Mnet '쇼미더머니12'에서 프로듀서로 한 팀을 이룬 지코와 크러쉬가 함께 작업한 노래로 각자의 스타일이 조화롭게 어우러진다. 빛과 어둠이 교차하듯 거친 현실에서도 여유로운 태도를 잃지 않는다는 마음가짐을 가사로 표현했다. "Burn Lights / Dark Side / We got the Yin and Yang" 등 짧고 강렬한 단어가 이어지면서 프리스타일 랩 같은 분위기를 낸다. 강렬한 비트와 묵직한 랩, 부드러운 음색이 듣는 맛을 더한다.

지코가 '쇼미더머니12'에서 보여줄 활약에도 기대가 집중된다. 그는 '쇼미더머니' 시즌 4, 6에 프로듀서로 출연해 참가자의 준우승과 우승을 이끌어 제작자로서 뛰어난 역량을 보여줬다. 이번 시즌에서 보여줄 프로듀싱에도 관심이 쏠린다.

지코는 지난달 19일 발표한 싱글 'DUET'로 꾸준히 인기몰이 중이다. 이 곡은 2025년 12월 21일 오후 5시 유튜브 '인기 급상승 음악'에서 정상을 찍고 2026년 1월 6일 오전 11시까지 자리를 지켰다. 또한 한국 스포티파이의 최신 '위클리 톱 송'(집계 기간 : 2025년 12월 26일~2026년 1월 1일) 8위에 이름을 올리고 같은 기간 집계된 한국 유튜브의 최신 주간 인기곡 10위를 차지했다. 일본 유튜브의 주간 인기곡에 2주 연속 진입하며 국내외에서 사랑받고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

