허경환, '고정' 기로에서 '불참' 딱지 붙었다..유재석도 "왜 안 왔어?" 지적('놀면 뭐하니?')

기사입력 2026-01-09 09:39


[스포츠조선 문지연 기자] '불참' 딱지를 달아버린 허경환이 '놀면 뭐하니?'에 합류할 수 있을까.

10일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 2026년 새해 첫 녹화 현장이 공개된다. '놀면 뭐하니?'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 1주차 TV화제성 조사에서 토요일 비드라마 부문 1위, TV-OTT 비드라마 부문 7위에 오르며, 2026년에도 거침없는 질주를 예고한다.

공개된 사진 속에서 멤버들은 '2025 MBC방송연예대상'에서 21번째 대상을 수상한 유재석을 축하하며 새해 첫 녹화를 시작하고 있다. 유재석은 "우리가 함께 받은 대상이다"라며 공을 돌리고, 시상식 후 고기 회식을 쏜 비하인드가 밝혀져 훈훈함을 안긴다.

그 가운데 장난기가 발동한 유재석은 "경환이는 회식 왜 안 왔어?"라며 허경환을 '회식 불참러'로 몰아간다. 이에 허경환은 "시상식을 안 갔는데 회식만 가는 게 좀…"이라며 억울해해 웃음을 유발한다.

이어 멤버들은 최근 '대국민 면접'이라 불리는 허경환의 방송 행보에 대해 이야기한다. 지난 방송에서 '예능 대부' 이경규도 "이제 뿌리를 내려야 한다", "2026년이 마지막이자 최고의 해다"라며 허경환에게 예능 시한부 선고를 내린 바. 물 들어올 때 노를 열심히 젓고 있는 중인 허경환은 '놀면 뭐하니?'의 고정 밀당(밀고 당기기)에 "나도 같이 좀 놉시다!"라며 애타는 속마음을 분출하고, 급기야 할 말이 있다면서 앙탈을 부려 모두를 폭소케 한다.

이에 유재석, 하하, 주우재는 "멤버 됐다 치고 완-투!"라고 외치며 놀린다. 허경환은 "내 유행어인데 찜찜하네~"라고 받아쳐 현장을 웃음으로 물들인다.

유재석, 하하, 허경환, 주우재가 만드는 웃음 케미는 1월 10일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질 폭로' 뒤집히나…"전 매니저, 경력부터 거짓이었다" 충격 반박

2.

故안성기, 오늘(9일) 발인...정우성 영정 들고 설경구·박해일·주지훈 운구

3.

"계약금만 150억" 권상우, ♥손태영과 결혼 위해 '전부 포기'했다

4.

'남편 사망·채무·루머 삼중고' 정선희 "나를 살린 건 최화정의 위로"

5.

'극적 구조' 권민아, 첫 단독 팬미팅 결국 무산...활동 다시 멈췄다

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…'사인 훔치기-가정폭력' 논란의 두 선수, 중간 득표율 80%↑…결국 명예의 전당 입성?

2.

'韓 축구 기대 폭발' 레알 마드리드 전격 이적설→'레전드' 램파드 제자 등극! "엄청난 도약이다" 양민혁, 토트넘 1군행도 청신호 "중요한 발판"

3.

이적 시장 사실상 끝? 홀드 2위도 찍었다, 남은 4명의 미계약자, 선택지는 하나 뿐?

4.

'먹튀전설→친정팀 에이스' 네이마르, MLS 안간다…브라질에서 2026 북중미 도전

5.

'범접불가, 플렉스' 먹튀 논란 네이마르, 대저택 앞마당에 5000만유로 상당 호화 컬렉션 '제트기-헬리콥터-배트맨 자동차' 공개했다

