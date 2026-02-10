[밀라노 LIVE]韓 스피드스케이팅 역사상 첫 TOP10→500m 자신감도 커졌다! 이나현, "올림픽 열기 확실히 뜨거워"

기사입력 2026-02-10 06:21


9일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 경기가 열렸다. 힘차게 질주하는 이나현. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.09/

9일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 경기가 열렸다. 경기를 마친 이나현. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.09/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'빙속 신성' 이나현(한국체대)이 한국 스피드스케이팅 올림픽 기록 경신에 성공했다.

이나현은 10일 오전 1시30분(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m에서 1분16초24, 9위로 레이스를 마쳤다.

이나현은 12조 아웃코스로 첫 올림픽 무대에 데뷔했다. 영국 엘리아 스메딩(세계 9위)과 경쟁했다. 200m 17초90으로 통과했다. 600m 이후 아웃코스에서 버티며 1분15초76으로 마무리했다. 스메딩(1분15초834)를 누르고 중간순위 3위로 올라섰지만 이후 무시무시한 경쟁자들이 잇달아 들어서며 톱10에 포함됐다. 역대 한국 스피드스케이팅 여자 1000m 최고 성적을 작성했다. 이전까지 이 종목 한국 최고 순위는 1992년 알베르빌 대회에서 유선희가 기록한 11위였다.


생애 첫 올림픽 무대, 떨림보단 설렘이 가득했다. 이나현은 "결과와 상관없이 너무 정말 새로웠다. 올림픽이라서 그런지 확실히 열기도 뜨겁고, 응원해 주시는 분들도 많아서 타는 내내 기분이 좋았다. 떨리진 않았다. 좀 떨리긴 했는데, 많이 떨지 않고 설레는 마음으로 잘 마쳤다"고 했다. 이어 "한국분들도 많아서 정말 응원의 힘을 받았다. 그런 느낌은 처음이었다"고 했다.

1000m보다는 500m에 무게를 뒀지만, 그럼에도 이나현은 최선을 다해 달렸다. 이나현은 "완벽한 레이스라고 할 수는 없다. 그래도 있는 한 모든 것을 쏟아부은 대회는 맞다"고 했다. 500m까지 시간이 남은 시점이기에 1000m에서의 결과를 다시 복기하며 준비에 몰두할 예정이다. 이나현은 "천천히 가라앉히고, 영상도 보면서 리마인드 하는 시간을 가져야 할 것 같다. 15초 때 기록은 예상한 수준이다. 나쁜 기록이 아니라고 생각해서 예상한 수준이다"고 했다.

이날 경기 펨케 콕과 유타 레이르담이 연속해서 올림픽 기록을 깨며 금메달을 경쟁했다. 이나현도 그 모습을 보면서 고무된 마음이다. 이나현은 "월드컵에서 그 선수들 보면서 많이 배운다. 그렇게 타기 위해 많이 노력을 해야겠다. 나도 그 자리에 한 번 더 서고 싶다는 꿈이 더 커졌다"고 했다. 500m 세계 기록을 깨고 싶냐는 물음에 "은퇴하기 전에 도전하겠다"고 했다. 이제 이나현의 시선은 500m로 향한다. 이나현은 "1000m는 이제 끝나고, 500m에 맞춰서 집중해서 잘 준비하겠다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

