'흑백요리사2' 요리괴물, 호불호 논란 의식했나.."많이 불편하셨을 것"

|
[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' TOP7이 소감을 전했다.
대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님은 "한식 속에 깃든 지혜를 더 많은 분들과 나누고 싶었다"라면서 "우리 전통 음식에는 어떤 식재료를 선택하고, 어떻게 만들고, 어떻게 먹는지가 곧 수행이 되는 깊은 가르침이 담겨 있다. '흑백요리사'를 통해 불교의 자비와 비움의 정신을 바탕으로 한 한식의 지혜가 시청자들의 일상 식탁에도 작은 깨달음과 공감, 그리고 따뜻한 나눔으로 이어지기를 바라는 마음으로 출연을 결심했다"라고 출연 이유를 밝혔다. 선재스님에게 요리는 수행이다. 선재스님은 "음식은 한 사람의 배를 채우는 것이 아니라 온 우주의 생명이 인연으로 모인 결실이라고 생각한다"라면서 "그래서 요리는 그 재료들과 마음으로 대화하고, 내 생명과 그 생명들을 잇는 중간에서 돕는 일이라고 느낀다. 무엇을 어떻게 자르고, 어떻게 익히고, 어떤 마음으로 상에 올리는가가 곧 내 수행의 상태를 보여준다. 나에게 요리는 기술이 아니라, 매 순간 내 마음을 들여다보고 다듬어 가는 살아 있는 참선이자 기도"라고 밝혀 깊은 감명을 선사했다. 우리 모두가 각자의 방식으로 수행자라는 선재스님. "촬영 현장에서 만난 많은 분들이 자신이 맡은 한 접시를 위해 끝까지 최선을 다하는 모습을 보면서, 그 정성과 집중이 불교에서 말하는 수행의 태도와 다르지 않다고 느꼈다. 요리는 직업이든 취미이든 상관없이, 한 사람 한 사람이 마음을 다해 음식을 만드는 그 순간 이미 수행의 길 위에 서 있다는 것을 깊이 배웠다"라고 전했다. 선재스님은 "'흑백요리사'를 사랑해 주시는 전 세계 모든 분들께 깊이 감사드린다"라면서 "음식은 온 우주의 생명이 모여 이루어진 선물이며, '함께 먹는 일'은 우리 모두를 하나로 잇는 공통의 언어다. 동물과 식물, 땅과 공기, 물까지 모든 생명이 행복할 때 비로소 우리가 진정으로 행복해질 수 있다. 여러분의 식탁 위 한 끼가 나 자신과 이웃, 그리고 자연을 함께 살리는 음식이 되기를 바란다"라고 덧붙였다.
|
|
|
|
|
|
재도전의 드라마를 쓰며 파이널에 진출한 최강록은 "도파민 충전을 위해"라는 최강록다운 범상치 않은 출연 이유를 전해왔다. 요리는 인생의 52% 비중이라는 최강록. 그는 '흑백요리사'를 통해 배운 점에 대해 "과거의 요리사 최강록이 현재의 요리사 최강록을 살린다"라며 작가 한강의 '물음'을 인용해 강렬한 인상을 남겼다. 더불어 "'흑백요리사' 속 등장인물들을 통한 시청자 분들의 각각의 해석, 허상이지만 그래도 조그마한 울림이 있다면 대단한 영광으로 생각하고 살아가겠다"라고 마쳤다.
전통과 현대를 잇는 손맛의 술 빚는 윤주모는 "전통주를 빚고 요리하는 사람으로서 한국 식문화의 다양성을 보여드리고 싶었다"라면서 "또 도전하는 엄마로 기억되고 싶어서 출연 신청했다"라고 치열한 경연에 뛰어든 이유를 말했다. 술 빚는 윤주모에게 요리는 계절, 재료, 먹는 이, 있는 그대로를 존중하는 마음이다. "다른 셰프님들이 요리하는 과정을 가까이에서 지켜보며 이 멋진 일을 더 오래, 더 진지하게 해나가고 싶다는 마음이 생겼다"라는 술 빚는 윤주모는 "제가 요리했던 한식과 술도 좋아해 주셨지만 생존할 때마다 함께 울고 웃었다는 이야기를 전해주셔서 감동이었다. 저 또한 큰 위로와 힘을 받았다. 진심으로 감사드린다"라고 감사한 마음을 전했다.
최후의 3인에 이름을 올린 요리 괴물은 "레스토랑 오픈 준비에 어려움이 여러모로 있었는데, 나라는 사람을 요리로서 스스로 테스트 해보고 싶었다"라고 출연 이유를 전했다. 요리 괴물에게 요리는 처음엔 재밌어서 시작했는데, 하다 보니 점점 진지해졌고, 공부하고 노력하지 않으면 안 되는 일이 됐다. 그는 "지금은 다시 새로 시작하는 단계라고 느낀다"라면서 "예전처럼 가볍지 않지만, 그렇다고 부담만 있는 건 아니다. 이제 새로운 챕터에서 요리가 나한테 어떤 의미로 다가올지, 그게 좀 궁금해졌다. 앞으로 요리로 저의 더 많은 것들을 보여주고 싶다"라고 밝혔다. '흑백요리사'를 통해 "얼마나 다양하게 요리라는 틀안에서 각자의 분야에서 나이, 분야 불문하고 열정과 노력하시는 분들이 많다는 걸 느꼈다"라는 요리 괴물. 그는 "다른 쓸데 없는 생각 없이 오로지 음식을 만드는 일에만 몰두하고 집중할 수 있었다"라면서 "음식을 만들고 손님께 경험을 제공하는 평소의 일과 달리 경연이라는 특수한 상황에서 순간순간 주어지는 미션을 해나갈 때 쾌감도 있었다"라고 소감을 말했다. 마지막으로 그는 "기죽지 않기 위해 당당한 모습을 보이려한 것이 많이 불편하셨을텐데, 응원도 많이 해주셔서 감사하다"라면서 "촬영 내내 실력으로 증명하려고 노력했다. 앞으로도 열심히 하겠다. 많은 응원 부탁드린다"라고 시청자들에게 감사 인사를 했다.
오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'는 오는 13일 공개되는 13회에서 우승자가 탄생한다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
<흑백요리사: 요리 계급 전쟁2> 최후의 생존자, 우승자가 탄생할 최종회는 오는 13일(화) 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.