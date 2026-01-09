"그 얼굴로는 가수 안돼" 박진영, 대놓고 외모 팩폭 당했다 ('데이앤나잇')

기사입력 2026-01-09 11:53


[스포츠조선 정안지 기자]"현빈-박진영, 신인일 때 내가 놓친 대박 스타들이다"

배우 송승환이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 대한민국 최고 스타 현빈, 박진영을 신인 시절 놓친 사연을 공개해 이목을 집중시킨다.

오는 1월 10일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 7회에서는 연극 '더 드레서'의 주역인 송승환, 오만석이 출연해 24시간이 모자랄 정도로 바쁘게 돌아가는 그들의 삶을 이야기한다.

특히 송승환은 오랜 시간 배우는 물론 연출, 제작을 해오며 수많은 스타들과의 인연을 이어왔음을 얘기해 눈길을 사로잡는다. 더욱이 대한민국 최고의 스타 현빈과 박진영이 직접 자신을 찾아왔음에도 놓쳤던 일을 얘기해 놀라움을 자아낸다. 송승환은 가수가 되고 싶어 자신을 찾아온 박진영의 춤을 보고 정말 잘 춘다고 생각했지만 "그 얼굴로는 가수가... 안 될 것 같더라고요"라며 연세대 재학 중인 박진영에게 공부를 더 하라고 돌려보냈다고 털어놓는다. 여기에 현빈이 배우 지망생이던 시절 자신을 찾아왔지만 "당시 연기 경험도 너무 없고 여려 보이고 해서 연극 좀 더 하고 다시 와라"라며 돌려보냈던 일을 얘기해 3MC의 한탄을 유발한다.

그러나 송승환은 90년대 원조 청춘스타 강수지와 천만 배우 류승룡을 직접 발굴했던 사실을 알려 반전을 일으킨다. 한창 잘 나갈 때 견문을 넓히기 위해 떠났던 뉴욕의 유학 생활 중 알게 된 강수지가 무일푼으로 귀국한 송승환을 찾아와 가수 데뷔를 부탁해 난생처음 음반 제작자로 활약하게 된 사연을 밝힌 것. 또한 제작을 맡은 강수지의 '보랏빛 향기' 앨범이 대박 나면서 월세에서 전세로 갈 수 있게 됐다고 전한 송승환은 강수지 외에도 인생을 바꾼 두 명의 여자가 더 있다고 해 궁금증을 증폭시킨다.

더불어 송승환은 20대의 류승룡을 '난타'에 직접 캐스팅하며 연예계에 입문시켰다며 "장발, 수염에도 매력 있었다!"라고 류승룡의 잠재된 끼와 관련된 일화를 전해 흥미를 고조시킨다.

그런가 하면 송승환은 '김주하의 데이앤나잇'을 통해 50년 만에 '장학 퀴즈' 루머를 바로 잡는다. "저는 사실 장원이 아니에요"라며 '장학퀴즈' 장원으로 알려진 소문을 수정한 송승환은 "사실은 감점으로 인해 5명 중 5등이었다"라고 전해 훈훈함을 일으킨다. 게다가 배우이자 모교인 '한국예술종합학교' 연극원 교수로도 재직 중인 오만석은 첫 제자였던 연기파 배우 이상이와 졸업 후 만난 자리에서 1분 만에 형이 된 사연을 털어놔 현장을 웃음바다로 만든다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

