"그 얼굴로는 가수 안돼" 박진영, 대놓고 외모 팩폭 당했다 ('데이앤나잇')

|
|
[스포츠조선 정안지 기자]"현빈-박진영, 신인일 때 내가 놓친 대박 스타들이다"
특히 송승환은 오랜 시간 배우는 물론 연출, 제작을 해오며 수많은 스타들과의 인연을 이어왔음을 얘기해 눈길을 사로잡는다. 더욱이 대한민국 최고의 스타 현빈과 박진영이 직접 자신을 찾아왔음에도 놓쳤던 일을 얘기해 놀라움을 자아낸다. 송승환은 가수가 되고 싶어 자신을 찾아온 박진영의 춤을 보고 정말 잘 춘다고 생각했지만 "그 얼굴로는 가수가... 안 될 것 같더라고요"라며 연세대 재학 중인 박진영에게 공부를 더 하라고 돌려보냈다고 털어놓는다. 여기에 현빈이 배우 지망생이던 시절 자신을 찾아왔지만 "당시 연기 경험도 너무 없고 여려 보이고 해서 연극 좀 더 하고 다시 와라"라며 돌려보냈던 일을 얘기해 3MC의 한탄을 유발한다.
그런가 하면 송승환은 '김주하의 데이앤나잇'을 통해 50년 만에 '장학 퀴즈' 루머를 바로 잡는다. "저는 사실 장원이 아니에요"라며 '장학퀴즈' 장원으로 알려진 소문을 수정한 송승환은 "사실은 감점으로 인해 5명 중 5등이었다"라고 전해 훈훈함을 일으킨다. 게다가 배우이자 모교인 '한국예술종합학교' 연극원 교수로도 재직 중인 오만석은 첫 제자였던 연기파 배우 이상이와 졸업 후 만난 자리에서 1분 만에 형이 된 사연을 털어놔 현장을 웃음바다로 만든다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.
anjee85@sportschosun.com