[공식] 황정음, '1인 회사 미등록' 논란에 "마무리 단계…심려 끼쳐드려 죄송"

기사입력 2026-01-09 15:29


[공식] 황정음, '1인 회사 미등록' 논란에 "마무리 단계…심려 끼쳐드…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 황정음이 1인 기획사 미등록 논란에 대해 직접 입을 열었다.

황정음은 9일 "최근 보도된 저의 전속계약 및 대중문화예술기획업 등록 절차 관련 기사에 대한 입장을 말씀드리고자 한다"고 밝혔다.

이어 "지난 2025년 11월 27일부로 전 소속사인 와이원엔터테인먼트와의 전속계약을 종료했다"면서 "현재 제가 대표로 있는 훈민정음엔터테인먼트는 1인 회사로, 그동안 기존 소속사였던 와이원엔터테인먼트로부터 대중문화예술업과 관련한 각종 용역을 제공받아 왔다. 이러한 이유로 훈민정음엔터테인먼트가 소속 배우인 저를 대상으로 직접 매니지먼트 업무 등 대중문화예술기획업을 수행한 사실은 없다고 판단하였고, 이에 따라 별도의 대중문화예술기획업 등록이 필요하지 않다고 생각해 왔다"고 설명했다.

그러면서 "몇 달 전부터 많은 연예인 분들이 운영하는 회사들이 대중문화예술기획업 미등록으로 이슈화되는 것을 보게 되었고, 보다 법적으로 안정적인 절차를 갖추는 것이 바람직하다고 판단하게 됐다. 이에 따라 지난 11월부터 대중문화예술기획업 등록절차를 진행해 왔으며, 저 역시 직접 11월 5일 등록에 필요한 교육 과정을 모두 이수했다. 대중문화예술기획업 등록은 허가나 인가사항이 아닌 등록 절차로, 등록신청서와 온라인 교육 수료증 등 필수서류를 제출하면 확인 절차를 거쳐 완료되는 사안이다. 현재 해당 절차는 마무리 단계에 있으며, 곧 등록이 완료될 예정"이라고 덧붙였다.

끝으로 황정음은 "모든 것이 제 부족함에서 비롯된 일이라 생각한다. 다만 이러한 경위가 있었다는 점에 대해 팬 여러분들께서 너른 마음으로 이해해 주시길 부탁드린다"며 "어떠한 이유에서든 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

앞서 황정음은 2022년 자신이 100% 지분을 소유한 가족 법인 기획사 훈민정음엔터테인먼트에서 자금 43억 4000만 원을 횡령한 혐의를 받는다. 그는 기획사 명의로 8억 원을 대출받은 뒤, 가지급금 명목으로 7억 원을 13차례에 걸쳐 자신의 개인 계좌에 이체한 것으로 드러났다. 이 중 42억 여원은 가상 화폐에 투자한 것으로 파악됐다. 이외에도 자신에게 부과된 재산세와 지방세를 내기 위한 카드 값 등에 쓴 것으로 조사됐다. 이후 황정음은 징역 2년 집행유예 4년을 선고받았다. 또한 황정음의 훈민정음엔터테인먼트는 최근까지 대중문화예술기획업 등록을 하지 않았다는 의혹으로 논란에 휩싸이기도 했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 씁쓸한 속내 최초 고백 "주변에 아무도 없어 쓸쓸하고 외로워" ('조선의 사랑꾼')

2.

"날 빼어닮은 너"…故안성기 장남, 생전 父편지 낭독하며 오열[SC현장]

3.

"영화계 큰 별" 故안성기, 정우성·이정재→현빈 눈물의 배웅 속 하늘로[SC현장](종합)

4.

[SC인터뷰] "마흔살 플러팅도 못 하는데"…문채원, '하트맨' 코르티스 공약→결혼 계획까지(종합)

5.

[인터뷰①] 전종서 "한소희가 저보다 '언니'라고요? 진짜 나이 오늘 처음 알았어요!"('프로젝트Y')

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 씁쓸한 속내 최초 고백 "주변에 아무도 없어 쓸쓸하고 외로워" ('조선의 사랑꾼')

2.

"날 빼어닮은 너"…故안성기 장남, 생전 父편지 낭독하며 오열[SC현장]

3.

"영화계 큰 별" 故안성기, 정우성·이정재→현빈 눈물의 배웅 속 하늘로[SC현장](종합)

4.

[SC인터뷰] "마흔살 플러팅도 못 하는데"…문채원, '하트맨' 코르티스 공약→결혼 계획까지(종합)

5.

[인터뷰①] 전종서 "한소희가 저보다 '언니'라고요? 진짜 나이 오늘 처음 알았어요!"('프로젝트Y')

스포츠 많이본뉴스
1.

"그가 돌아온다" 슈퍼컵 결승행 알론소 감독, 음바페 부상 복귀 시사…12일 바르샤와 결승전 출전 여부 관심사

2.

'천위페이, 또 잡아주마!'안세영, 말레이시아오픈 준결승 천위페이와 재회…작년 프랑스오픈 준결승 이후 3개월 만에 격돌

3.

"일본 축구 멸망" 충격 부상에 '한숨' 모리야스, 대국민 사과 위기→구세주 등장! "세계 최고 구단 상대, 실력 보여줬어"

4.

[오피셜] 한때 벤투가 찍었던 '아시안게임 금메달리스트' K리그 전격 복귀..,강원, 고영준 임대 영입

5.

[오피셜]'중원 보강 성공' 포항, '왼발 플레이메이커' 이수아 영입..."꼭 한 번 뛰어보고 싶은 팀"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.