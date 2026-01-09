'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 소유가 소유가 해외 여행 중 휴대폰을 분실하는 아찔한 사고를 겪었다.
8일 소유의 유튜브 채널에는 '내 촬영본 어떡해.. 휴대폰 분실 사건의 전말 | VLOG'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 소유가 친구와 함께 호주로 여행을 떠나 힐링하는 시간을 보내는 모습이 담겼다.
그러나 여행을 즐기던 중 소유는 아침에 일어나 심각한 표정을 지어 보였다. 휴대폰을 분실했기 때문이다.
소유는 "어젯밤에 휴대폰을 잃어버렸다. 숙소에 도착하고 나서야 그 사실을 알았다"며 "숙소를 샅샅이 뒤졌지만 나오지 않았고, 마지막으로 들렀던 가게에도 연락을 남겼다"고 상황을 전했다. 이어 "우버 기사님께도 연락을 드렸는데 닿지 않는다. 기사님 연락처를 알기 위해 고객센터에 전화 중인데 연결도 안 된다"며 답답한 심경을 드러냈다.
특히 그는 "이번 여행을 앞두고 신나서 새로 산 휴대폰인데, 산 지 한 달도 안 됐다"고 허탈해하며 "휴대폰은 다시 사면 되지만, 그동안 찍은 사진과 영상은 어떡하느냐"며 걱정했다.
이후 소유는 휴대폰 분실을 잠시 잊고 친구와 다시 여행을 이어갔다. 그러던 중 기적처럼 휴대폰을 되찾게 됐다. 소유는 "우버 고객센터와 연락이 닿아서 찾았다. 3일 동안 연락이 없어서 진짜 못 찾을 줄 알았다"며 "다행히 사라질 뻔했던 호주 여행기를 보여드릴 수 있게 됐다"고 기쁨을 전했다.
