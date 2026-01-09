'도경완♥장윤정' 연우·하영 남매, 하버드대 갔다 "합격이 왔다" ('도장tv')
[스포츠조선 이우주 기자] '도장TV' 도경완 장윤정 부부의 자녀들이 하버드대 투어에 나섰다.
9일 유튜브 채널 '도장TV'에서는 '33학번을 꿈꾸며 | 하버드 대학교 탐방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
도경완 장윤정 부부는 아들 연우 군, 딸 하영 양을 데리고 하버드대학교 탐방에 나섰다. 도경완은 "존 하버드라는 사람의 동상이 있는데 그 사람이 학교를 만들었다더라. 그 동상의 발을 만지면 하버드대학교에 합격한다더라"라며 동상을 찾아 나섰다.
대학교를 둘러본 연우 군은 "대학교가 아니라 성 같다. 사람 사는 곳 같다"고 말했고 도경완은 "여기 살면 되잖아"라고 말했다. 이에 연우 군은 "여기 살려면 지능이 있어야 한다. 지금은 부족하다. 대학교 갈 때쯤 생길 거 같다"고 말해 웃음을 안겼다.
존 하버드 동상의 발을 만지며 인증샷을 찍은 도경완 장윤정 가족. 도경완은 연우 군에게 "존 하버드 씨의 발을 만지는 동안 합격의 느낌이 왔냐"고 기대했고 연우 군은 "합격이 왔다"고 당차게 말했다. 도경완은 "지능이 왔냐"며 반갑게 말했고 연우 군은 "20년 후에 저기서 공부하고 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
기념품 숍에 간 연우 군은 하버드대학교 공책을 탐냈지만 42달러라는 고가에 깜짝 놀랐다. 도경완은 "42달러는 너무 비싸다. 6만원이다"라면서도 "6만원 주고 사가지고 입학할 수 있으면 사도 된다"고 밝혔다. 하지만 연우 군은 결국 공책을 사지 않았다.wjlee@sportschosun.com
