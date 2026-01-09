박나래·키 하차한 '나 혼자 산다', 덱스로 띄우는 승부수..위기 극복할까

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] '나 혼자 산다'가 덱스로 분위기 반전을 꾀한다.
'무지개 그랜드 바자회'의 1층 전자상가에서 덱스의 눈길을 끈 첫 번째 소장품은 바로 전현무의 승마 기구다. 전현무는 승마 체험 서비스를 진행하며 끊임없이 영업 멘트를 던진다. 그는 급기야 "10년이 넘었어."라며 기부를 향한 욕심에 너무 솔직한(?) 정보를 공개해 기안84와 코드쿤스트는 물론 덱스까지 당황케 만든다. 또한 전현무의 서툰 가격 책정에 코드쿤스트가 수습에 나서 폭소를 자아내기도 한다.
그런가 하면 '무지개 그랜드 바자회'에는 배우 차태현도 방문한다. 두 손을 외투 주머니에 넣은 채 1층 전자상가를 둘러보는 차태현의 모습에 전현무는 "살 생각이 없는 것 같은데?"라며 긴장한다. 존재감이 빛나는 전현무의 승마 기구를 본 차태현은 "이걸 누가 사~"라면서도 승마 기구에 올라탄다. 신나게 시승하던 중 2층에서 내려온 조이를 마주한 차태현은 민망한(?) 첫 인사를 나눠 폭소를 자아낸다.
차태현은 2층에서도 "내가 살 건 없으니까~"라며 시큰둥한 반응을 보이자, 초조해진 전현무는 "딸이 몇 살이지?"라며 비장의 영업 멘트로 '아빠' 차태현의 마음을 공략한다. 이어 딸 맞춤 아이템이 가득한 '비밀의 조이룸'으로 차태현을 안내하는데, 과연 '아빠' 차태현의 마음을 열 수 있을지 기대가 쏠린다.
웃음과 긴장이 오가는 '무지개 그랜드 바자회'의 현장은 9일 오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
