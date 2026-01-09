자존심은 '케데헌'이 지킨다..'골든', 美크리틱스 초이스 이어 골든글로브도 수상할까

기사입력 2026-01-09 18:37


자존심은 '케데헌'이 지킨다..'골든', 美크리틱스 초이스 이어 골든글로…

[스포츠조선 문지연 기자] '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'Golden'이 크리틱스초이스 주제가상에 등극했다.

5일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카 바커 행어에서 개최된 '2026 크리틱스 초이스 어워즈(Critics Choice Awards, 이하 '크리틱스초이스')에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 주제가상(Best Song)을 수상했다.

'크리틱스초이스'는 미국과 캐나다의 방송, 영화 비평가와 기자 600명이 소속된 크리틱스초이스협회(CAA) 주최로, 매년 영화와 TV부문으로 나누어 우수한 작품과 배우들을 선정하는 권위 높은 시상식이다.

주제가상의 영예를 안은 'Golden'은 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 메인 주제가로, 영화의 전 세계적 흥행과 더불어 국내외 음원 차트에서 최상위권을 장악하며 글로벌 리스너들을 사로잡았다. 특히 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'(핫 백)에서는 OST로서 매우 이례적으로 8주 간 1위를 차지했으며, 오는 11일 개최되는 '제 83회 골든글로브어워즈(GOLDEN GLOBES AWARDS)'에서 최우수 오리지널송 후보 명단에 오르는 기염을 토했다.

더블랙레이블의 수장 테디(TEDDY)를 중심으로 IDO, 24 등 K팝의 흐름을 주도한 프로듀서진이 작곡·편곡에 참여해 더욱 화제를 모은 'Golden'은 전 세계적인 메가 히트를 기록하며 K팝의 위상을 드높였다. 더블랙레이블 프로듀서진은 이외에도 '케이팝 데몬 헌터스'의 또다른 OST 'How It's Done'(하우 이츠 던), 'Soda Pop'(소다 팝), 'Your Idol'(유어 아이돌)을 프로듀싱하며 영화의 흥행을 견인, K팝을 넘어선 K콘텐츠의 글로벌 도약에 기여한 바 있다.

수많은 트로피의 주인공이 된 'Golden'이 오는 11일 개최되는 '골든글로브'에서도 수상의 영광을 누릴 수 있을지 귀추가 주목된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.