자존심은 '케데헌'이 지킨다..'골든', 美크리틱스 초이스 이어 골든글로브도 수상할까

5일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카 바커 행어에서 개최된 '2026 크리틱스 초이스 어워즈(Critics Choice Awards, 이하 '크리틱스초이스')에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 주제가상(Best Song)을 수상했다.
'크리틱스초이스'는 미국과 캐나다의 방송, 영화 비평가와 기자 600명이 소속된 크리틱스초이스협회(CAA) 주최로, 매년 영화와 TV부문으로 나누어 우수한 작품과 배우들을 선정하는 권위 높은 시상식이다.
주제가상의 영예를 안은 'Golden'은 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 목표를 이루는 하이라이트 장면을 장식하는 메인 주제가로, 영화의 전 세계적 흥행과 더불어 국내외 음원 차트에서 최상위권을 장악하며 글로벌 리스너들을 사로잡았다. 특히 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'(핫 백)에서는 OST로서 매우 이례적으로 8주 간 1위를 차지했으며, 오는 11일 개최되는 '제 83회 골든글로브어워즈(GOLDEN GLOBES AWARDS)'에서 최우수 오리지널송 후보 명단에 오르는 기염을 토했다.
더블랙레이블의 수장 테디(TEDDY)를 중심으로 IDO, 24 등 K팝의 흐름을 주도한 프로듀서진이 작곡·편곡에 참여해 더욱 화제를 모은 'Golden'은 전 세계적인 메가 히트를 기록하며 K팝의 위상을 드높였다. 더블랙레이블 프로듀서진은 이외에도 '케이팝 데몬 헌터스'의 또다른 OST 'How It's Done'(하우 이츠 던), 'Soda Pop'(소다 팝), 'Your Idol'(유어 아이돌)을 프로듀싱하며 영화의 흥행을 견인, K팝을 넘어선 K콘텐츠의 글로벌 도약에 기여한 바 있다.
수많은 트로피의 주인공이 된 'Golden'이 오는 11일 개최되는 '골든글로브'에서도 수상의 영광을 누릴 수 있을지 귀추가 주목된다.