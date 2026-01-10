정희원, 불륜 논란 입 열었다 "부적절함 인식하고도 멈추지 못해"

[스포츠조선 정안지 기자] '저속노화' 전문가 정희원 저속노화연구소 대표가 사생활 논란에 사과했다.
10일 유튜브 채널 '정희원의 저속노화'에는 '정희원입니다. 죄송합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다
정희원은 "제 일로 인해서 불편함과 또 실망을 느끼셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다"면서 "나의 부적절한 처신과 판단 미숙으로 정말 많은 분들께 심려 끼쳐드렸고, 깊이 반성하고 있다"며 고개를 숙였다.
그는 "이 영상을 찍기 까지 정말 오래 고민했다. 무엇을 말하든 변명처럼 들릴 것이라고 생각했다. 그래서 한동안 아무말도 하지 않은 것이 맞다고 생각했다"면서 "하지만 침묵이 책임을 대신할 수 없다는 점 역시 분명히 느끼고 있다. 그래서 이 영상을 통해서 내가 잘못한 지점에 대해서 분명히 인정하고 또 사과드리고자 한다"고 말했다.
정희원은 "무엇보다 업무 관계에서 지켜야 할 경계를 지키지 못했다. 관계에서 선을 분명히 긋지 못했다. 부적절하다는 것을 인식하고도 즉시 멈추지 못했다"며 자신의 논란에 대해 인정했다.
그는 "그 판단 미숙과 나약함은 어떤 이유로도 정당화 될 수 없다. 그로인해 가족들이 감당해야 했던 고통을 생각하면 지금도 고개를 들 수 없다"며 "가족들에게 그리고 나를 응원해 주시고 믿어주셨던 분들께 진심으로 죄송하다"며 가족들에게 미안한 마음을 전했다.
그러면서 정희원은 "오랫동안 건강한 삶의 균형에 대해 이야기 해왔다. 그런 내가 정작 내 삶에서는 균형을 잃고 또 경계를 흐리면서 책임 있는 결정을 하지 못했다는 점에서 여러분들께 더 큰 실망을 드렸다고 생각한다"면서 "말과 내 삶이 어긋났다는 비판 받아 마땅하다. 아무리 과로, 스트레스 그리고 심리적 어려움이 있었다고 해도 그것들이 내 선택을 설명해 주지 못한다. 나는 어른이었고 더 조심했어야 한다. 그 책음은 온전히 내 몫이다"고 했다.
정희원은 "다만 이 과정에서 보도된 A씨 주장들 가운데 사실과 다른 내용이 다수 포함되어 있다는 점만은 조심스럽게 말씀드리고 싶다"고 했다.
그는 "나는 A씨에게 위력을 이용해 성적 역할을 강요한 사실이 없다. A씨의 저작권을 침해했다는 주장도 역시 사실이 아니다"면서 "그동안 말씀드린 건강에 대한 모든 이야기 역시 잠깐 동안 함께 일했던 A씨가 만든 것이 아니다"고 강조했다.
그러면서 정희원은 "이 부분들은 이미 일부 언론에서 해명이 이루어졌고 향후 수사 과정에서도 분명히 밝혀질 것이라고 생각하고 있다"고 전했다.
한편 정희원은 지난해 12월 '스토킹처벌법 위반'과 '공갈미수' 등의 혐의로 전 직장 연구원 여성 A씨를 서울 방배경찰서에 고소했다. 이에 A씨는 정희원을 '위력에 의한 강제추행'과 '저작권법 위반' 등의 혐의로 맞고소했다.