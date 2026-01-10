야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전참시')

기사입력 2026-01-10 23:54


야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…

야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…

야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…

야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…

야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…

[스포츠조선 정안지 기자] 야노시호가 '더러운 50억 도쿄 집'의 실상을 한국 호텔에서도 고스란히 드러내 웃음을 안겼다.

10일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 추성훈의 아내이자 추사랑의 엄마, 야노시호가 한국 매니저와의 역대급 불협화음으로 환장의 케미를 선보였다.

이날 야노시호는 간단한 세안 후 마스크 팩부터 K-한약을 먹고 명상을 하는 모닝 루틴을 공개했다.

이때 최근 추성훈의 개인 채널에서 공개돼 화제를 모았던 '더러운 50억 도쿄 집'의 실상이 한국 호텔에서도 고스란히 재현됐다. 널브러진 캐리어와 옷가지들에 신발까지 너저분한 상태였던 것. 매니저는 "오늘 되게 깔끔한 편이다. 지저분한 집이 리얼한 언니의 모습이다"라고 해 웃음을 안겼다.


야노시호, '50억' 도쿄집 주인이었다 "♥추성훈 보탠 돈 0원" ('전…
야노 시호는 '집 공개 영상 조회 수가 1100만 회가 넘었다. 본인 채널에서는 깨끗한 집을 공개했다'는 말에 "공개되고 속상했다"면서 "3일 동안 치웠다"며 웃었다.

그때 야노 시호는 '도쿄 집이 야노 시호 집이고 추성훈은 월세 내며 산다더라'는 질문에 "월세 아니고 생활비를 낸다. 생활비를 밀린 적 있다. 지금은 자동이체를 한다"며 "집은 내가 샀다. 남편은 집을 살 때 돈을 안 보탰다"고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

2.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

3.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

4.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

5.

이시안, 위고비 3주차에 몸 망가졌다 "3일간 정신나간 사람처럼 살아"

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, 122억에 매입한 강남건물 초대박 났다..7년 만에 114억 시세차익

2.

박철민, 故 안성기 운구 맡고 울컥..“사모님이 손 잡고 부탁”

3.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

4.

'심진화♥' 김원효, 2세 포기했다더니 "난임 개인 문제 아냐, 국가적 과제" 소신

5.

이시안, 위고비 3주차에 몸 망가졌다 "3일간 정신나간 사람처럼 살아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 출국 항공편' 달랑 1000원! 개인정보 유출 '심각'…"어떻게 알고 오셨어요?" 쏘니조차 '갸우뚱'

2.

'2위까지 셧아웃' 선두 도로공사 괴력의 홈 10전승, 비결은? "선수들이…"

3.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

4.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

5.

박지성 깜짝 재조명! '맨유 조롱' 의도였나…'역습의 정석' UEFA 공계 장식→'지금과 너무 비교되잖아'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.