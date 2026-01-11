'73세' 이용식, 7개월 손녀 유학 걱정에 결국 오열..."못 보낼 것 같아"

기사입력 2026-01-11 07:00


'73세' 이용식, 7개월 손녀 유학 걱정에 결국 오열..."못 보낼 것…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이용식과 아내가 아직 이른 '7개월된 손녀'의 유학 생각에 눈물을 터트렸다.

10일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '눈물 많은 원혁 참~ 민폐라는 동생...ㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

그리고 다음날, 스케줄상 할아버지 할머니는 먼저 한국에 돌아가게 됐다.


'73세' 이용식, 7개월 손녀 유학 걱정에 결국 오열..."못 보낼 것…
이에 이용식의 아내는 울음을 터트렸고 원혁은 "어머니 왜 우시는 거냐. 무슨 헤어지는 것도 아니고"라며 농담으로 달랬지만 "아니 유학은 못 보낼 거 같다"라며 손녀와 떨어지는 것에 서운한 듯 연신 눈시울을 붉혔다.

이용식도 울상이 되어 얼굴 가득 눈물이 맺혔다. 아내는 "빨리 가! 제발"이라며 정신없이 딸과 사위를 보냈다.

엄마가 울자 덩달아 눈물이 터진 이수민에 원혁은 "자기는 왜 우냐"고 달랬고, 이수민은 "아니 엄마가 울지 않냐. 유학 못보내겠다고 하면서. 유학 안되겠다"라고 벌써부터 딸 이엘이의 유학을 포기했다.


'73세' 이용식, 7개월 손녀 유학 걱정에 결국 오열..."못 보낼 것…
원혁은 "내일 모레 볼 사람들이"라며 웃었지만 이수민은 "아니 할머니가 갑자기 울잖아 어이없어"라고 여운이 멈추지 않았다.

한편 이용식의 딸 이수민은 가수 원혁과 지난해 4월 결혼, 지난 5월 딸 이엘 양을 품에 안았다. 이용식은 손녀와 더 오랫동안 함께 하고 싶다며 19kg을 감량했다.


또한 이용식은 딸 이수민의 유튜브 채널에 출연하며 손녀와 함께 7km 유아차마라톤에 출전해 완주를 하는 등 손녀와의 육아 일상을 공개하고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 결혼 1년3개월만 ♥박위 재혼 허락에 충격..."남은 인생 외롭게 보내지마"

2.

허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

3.

유재석, 진정한 리더의 품격...이이경 품더니 통 큰 회식까지 '21번째 대상 플렉스' (놀뭐)

4.

김광규, 머리숱 풍성하니 '완전히 다른 사람' 됐다...'이국적 미남' 고교 사진 공개

5.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 결혼 1년3개월만 ♥박위 재혼 허락에 충격..."남은 인생 외롭게 보내지마"

2.

허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

3.

유재석, 진정한 리더의 품격...이이경 품더니 통 큰 회식까지 '21번째 대상 플렉스' (놀뭐)

4.

김광규, 머리숱 풍성하니 '완전히 다른 사람' 됐다...'이국적 미남' 고교 사진 공개

5.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.