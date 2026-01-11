김영임, 40kg까지 빠져 뼈만 남았다..."♥이상해 욱에 골병 들어"('동치미')

기사입력 2026-01-11 07:10


[스포츠조선 정안지 기자] 김영임이 "남편 욱에 골병이 들었다. 48kg에서 40kg까지 빠졌다"고 털어놨다.

10일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 김영임이 매일 이혼을 결심한 이유를 털어놨다.

이날 김영임은 "난 매일 이혼하고 싶다. 이혼하자고 한 지 오래됐다"며 말문을 열었다.

그는 "차를 타고 가다가 파출소에 가더라. 영문도 모른 채 남편을 따라 들어갔다. 경찰이 '왜 왔냐'고 하는데, 남편이 '우리 이혼하러 왔다'고 하더라"고 해 웃음을 안겼다.

김영임은 "아침에 쓸데없이 화를 낸다. 생각해 보니 '나이 들어서 컨디션이 안 좋은가 보다'며 이해를 하려고 노력했다"면서도 "'이거 좀 먹어라', '안 먹어'라고 화를 내고, 옷에 관해 상황에 맞게 조언을 해 주면 '당신이나 잘해'라고 화를 낸다"며 사소한 이유로 다퉜던 일을 떠올렸다.


그는 "처음에 화를 냈을 때 차라리 강하게 맞받아쳤다면 덜하지 않았을까"라면서도 "28세에 결혼해서 5년 전까지 시부모님과 함께 살았다. 평생을 시부모님과 한집에 사니까 남편에게 화를 내지 못하고 늘 참았다"고 털어놨다.

그러면서 김영임은 "욱하면 골로 간다고 하지 않나. 남편 욱에 내가 지금 골병 들었다"고 토로했다. 김영임은 "51세 때 우울증, 공황장애가 왔다. 사는 게 힘들고 48kg에서 40kg까지 빠졌다. 얼굴에 뼈와 가죽만 남았다"며 "무대 올라가서 슬픈 장면이 있으면 정말 많이 울었다"며 무대 위에서 감정을 해소했던 당시를 떠올리기도 했다.

