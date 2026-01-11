"마동숙 형님이세요?"…김숙 팔근육에 '뼈말라' 주우재 '깜짝'→의외의 근육질 몸매(도라이버)

기사입력 2026-01-11 12:20


"마동숙 형님이세요?"…김숙 팔근육에 '뼈말라' 주우재 '깜짝'→의외의 …

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김숙이 또 터뜨렸다.

넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다. 현재, 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서'에 이어 '시즌3 도라이 해체쇼'까지 승승장구하고 있다.

11일 공개되는 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼' 10회는 멤버들의 퍼스널 컬러와 체형 진단이 펼쳐진다.

이 가운데 퍼스널 컬러 컨설턴트 황시연 대표는 김숙의 체형을 "호리병 체형"이라고 밝힌다. 김숙은 "호리병이면 배가 불룩 나왔다는거에요?"라며 의아함을 드러낸다. 황시연 대표는 "어깨는 라지 사이즈, 가슴은 M사이즈"라고 하더니 점점 김숙의 얼굴이 붉으락푸르락 되어 가자 급하게 정정하며 "어깨는 국민 MC급, 가슴은 누구보다 따뜻하고, 허리는 아량이 넓고, 힙은 힙하십니다"라고 밝혀 웃음을 자아낸다.

이어 자신의 체형에 맞는 옷 스타일을 체크하던 김숙이 실제로 근육질의 몸매임이 밝혀져 멤버들을 모두 놀라게 한다. 소매를 걷어 올려 롤업을 만든 사이로 김숙의 알통이 공개된 것. 김숙의 우람한 팔 근육에 눈이 동그랗게 된 뼈말라 주우재는 "와 근육봐"라며 "마동석 형님이세요?"라고 부러움을 감추지 못한다.

실제로 김숙은 단단한 어깨 근육과 팔 근육, 촘촘한 다리 근육까지 뜻밖의 김혜선을 능가하는 근육질 몸매였던 것. 자신도 몰랐던 숨어있는 근육까지 공개되는 이번 주 방송에서 '도라이버' 멤버 중 최고의 체형은 누구일지 '도라이버' 본 방송이 기대를 치솟게 한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

저주 받은 ‘명작’ 드라마? 출연자 사망만 벌써 7번째..극단선택 배우까지

2.

김수용, 심정지 후 임종 호흡…"사실상 사망선고, 살아날 가능성 없었다"

3.

안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”

4.

류진 子 찬형, 배구선수 됐다...잘생겼는데 키도 무려 '188cm' ('스파이크 워')

5.

장성규, 박나래 논란 속 의미심장 "친한 사람과 일로 엮이면 안돼, 돈이 망쳐" ('하나부터')

연예 많이본뉴스
1.

저주 받은 ‘명작’ 드라마? 출연자 사망만 벌써 7번째..극단선택 배우까지

2.

김수용, 심정지 후 임종 호흡…"사실상 사망선고, 살아날 가능성 없었다"

3.

안성재, 굽혀 펴지지 않는 손가락..“사고로 잘려서 다시 붙여”

4.

류진 子 찬형, 배구선수 됐다...잘생겼는데 키도 무려 '188cm' ('스파이크 워')

5.

장성규, 박나래 논란 속 의미심장 "친한 사람과 일로 엮이면 안돼, 돈이 망쳐" ('하나부터')

스포츠 많이본뉴스
1.

이재성, 환상패스로 1도움+1기점 '장군'-정우영, '장인 이광기' 앞에서 환상골로 '멍군'...우니온-마인츠, 2-2 무

2.

[U-23 아시안컵]우즈벡-이란 비겼다! 이민성호 '죽음의 조' 2점차 대혼란→韓 아슬아슬 1위…방심은 금물

3.

'깜짝' 도쿄돔 담장 넘겼던 신인왕, 왜 대표팀 훈련장에 안보이나[사이판 현장]

4.

'부산행' 판이 뒤집혔다! → OK저축은행 관객 1위 질주! '오픈빨' 아니었네. "이 정도까지 기대는 안 했다"

5.

'왕의 귀환'설 모락모락! 다저스 도대체 얼마를 지른거야! → 양키스(5년 1억5000만$) 나가 떨어졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.