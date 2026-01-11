“함께 기다려줘서 감사” 박서준·원지안, ‘경도를 기다리며’ 마지막 인사

[스포츠조선 조민정 기자] 박서준과 원지안이 '경도를 기다리며'와 함께한 시간을 돌아보며 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다. 긴 기다림 끝에 마주한 이별의 순간을 앞두고 두 배우의 진심 어린 소감이 전해지며 작품의 여운을 한층 깊게 만들고 있다.
경도를 기다리며는 오늘(11일) 최종회를 앞두고 주연 배우 박서준과 원지안의 종영 소감을 공개했다. 오랜 시간 한 여자를 지켜온 이경도와 사랑을 통해 성장한 서지우의 이야기가 막바지에 이르며 시청자들의 아쉬움도 커지고 있다.
이경도 역을 맡아 사랑의 희로애락을 섬세하게 그려낸 박서준은 "표현은 서툴지만 상대를 배려하는 마음만큼은 누구보다 큰 인물이라 공감이 많이 갔다"며 "이경도로 지낸 1년여의 시간 동안 평범한 한 사람이 긴 시간 내내 한결같음을 유지하는 것이 얼마나 특별한지, 그리고 따뜻한 사랑의 힘이 얼마나 큰지를 배웠다"고 밝혔다. 대본리딩 당시 "모두가 경도를 기다렸으면 좋겠다"고 말했던 그는 실제로 작품을 함께 지켜본 시청자들을 향해 "우리와 함께 경도를 기다려주셔서 진심으로 감사드린다"며 깊은 애정을 드러냈다.
서지우 역의 원지안 역시 마지막까지 감사의 마음을 전했다. 그는 "'경도를 기다리며'를 무사히 마칠 수 있어 감사하다"며 "본방사수를 하다 보니 감독님과 선배님들, 스태프분들이 떠올라 감사한 마음만 들었다"고 소회를 전했다. 이어 "마지막까지 시청해 주시고 경도와 지우를 응원해 주신 분들께 진심으로 감사하다. 이 드라마가 오랫동안 편안하고 따뜻하게 남았으면 좋겠다"고 덧붙였다.
배우들의 애정 어린 인사는 최종회를 향한 기대감을 더욱 끌어올린다. 특히 지난 11회에서는 근거 없는 소문으로 인해 결국 또 한 번 이별을 선택해야 했던 이경도와 서지우의 모습이 그려지며 시청자들의 눈시울을 적셨다. 서로를 향한 마음이 여전히 깊은 두 사람이 과연 어떤 결말을 맞이할지 관심이 쏠리고 있다.
박서준과 원지안의 애틋한 로맨스가 마지막 장을 여는 경도를 기다리며 최종회는 오늘(11일) 오후 10시 30분 방송된다. 국내에서는 JTBC와 쿠팡플레이를 통해 시청할 수 있다.