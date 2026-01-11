박나래, 울먹인 전화 한 통…여론은 바뀌었지만 의혹은 남았다

기사입력 2026-01-11 16:19


박나래, 울먹인 전화 한 통…여론은 바뀌었지만 의혹은 남았다
사진 제공=박나래

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박나래와 전 매니저들 사이의 갈등이 감정의 영역을 넘어 법적 판단의 단계로 접어들고 있다.

최근 공개된 통화 녹취가 온라인 여론을 흔들며 박나래를 향한 동정론이 확산되고 있지만, 정작 사건의 핵심은 눈물과 관계 회복의 기억이 아닌 고소·고발장에 적힌 구체적 혐의들이다.

문제의 녹취는 지난해 12월 8일 새벽, 박나래와 전 매니저 A씨가 나눈 통화 내용이다. 공개된 음성에는 서로의 안부를 묻고 울먹이는 모습이 담겼고, 이를 두고 일부에서는 "갑질 피해자라면 저렇게 통화할 수 있겠느냐"며 박나래의 결백을 주장하고 있다. 그러나 이 같은 해석은 사건을 지나치게 감정의 프레임으로 축소한다는 지적도 나온다.

전 매니저 측의 주장은 다르다. JTBC '사건반장'을 통해 전해진 입장에 따르면, 해당 통화와 만남은 박나래의 일방적인 연락으로 이뤄졌고, 사과나 합의보다는 "예전처럼 지내자"는 정서적 호소가 중심이었다는 것이다.

특히 통화 직후 박나래가 SNS에 '오해가 풀렸다'는 취지의 글을 올린 것을 보고 강한 배신감을 느꼈다고 주장했다.

이로 인해 공개된 녹취 자체가 여론 형성을 염두에 둔 선택적 공개 아니냐는 의문도 제기되고 있다.

이번 논란의 본질은 분명하다. 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 업무 진행비 미지급 등을 주장하며 형사 고소와 함께 약 1억 원대 손해배상 청구를 예고했다.

특히 의료인이 아닌 인물을 통한 이른바 '주사 시술' 의혹은 사실 여부에 따라 명백한 불법 의료 행위가 될 수 있는 사안이다. 친밀했던 관계나 감정적 교류는 이 의혹의 진위를 판단하는 기준이 될 수 없다.


박나래 측 역시 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소하며 수억 원대 금품 요구가 있었다고 반박하고 있다. 그러나 금전 요구 여부와 별개로, 제기된 불법 행위 의혹이 자동으로 사라지는 것은 아니다.

핵심은 연예인과 매니저라는 위계 관계 속에서 부당한 처우가 있었는지, 그리고 법의 경계를 넘는 행위가 실제로 존재했는지 여부다.

현재 박나래는 '나 혼자 산다', '놀라운 토요일' 등 모든 방송 활동을 중단하고 자숙 중이다. 하지만 방송 하차가 곧 진실 규명을 의미하지는 않는다.

대중이 지금 요구해야 할 것은 "누가 더 억울한가"라는 감정적 판단이 아니라, 수사기관을 통해 드러날 사실관계다.

눈물 섞인 통화는 여론을 움직일 수는 있지만, 법적 판단을 대신할 수는 없다. 이 사건의 결론은 감성의 언어가 아닌, 차가운 기록과 조사 결과 속에서 가려질 것이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 손흥민, 손흥민 또 당신입니까...18세 135일 '최연소 3골' 대기록, 15년째 멀쩡→'토트넘 후배 근접'

2.

'미쳤다' 156㎞ 던지는데 소속이 없다니…KIA 1R 은퇴 번복하고 돌아올까?

3.

입단 9개월만에 FA 선언 → 다시 돌아간다고? 더 차가워진 시장 반응 '깜짝'

4.

"FA 역사상 최대 이변" 117년 만의 비극. 디펜딩 챔피언 크팰, 6부리그 팀에 덜미. 매클스필드의 환희 "간판 공격수 교통사고 사망 딛고 이룬 쾌거"

5.

노시환 다년 계약 어떻게 되고있나 "계속 대화하고 있어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.