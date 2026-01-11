박나래, 울먹인 전화 한 통…여론은 바뀌었지만 의혹은 남았다

|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 박나래와 전 매니저들 사이의 갈등이 감정의 영역을 넘어 법적 판단의 단계로 접어들고 있다.
전 매니저 측의 주장은 다르다. JTBC '사건반장'을 통해 전해진 입장에 따르면, 해당 통화와 만남은 박나래의 일방적인 연락으로 이뤄졌고, 사과나 합의보다는 "예전처럼 지내자"는 정서적 호소가 중심이었다는 것이다.
이번 논란의 본질은 분명하다. 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 업무 진행비 미지급 등을 주장하며 형사 고소와 함께 약 1억 원대 손해배상 청구를 예고했다.
특히 의료인이 아닌 인물을 통한 이른바 '주사 시술' 의혹은 사실 여부에 따라 명백한 불법 의료 행위가 될 수 있는 사안이다. 친밀했던 관계나 감정적 교류는 이 의혹의 진위를 판단하는 기준이 될 수 없다.
박나래 측 역시 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소하며 수억 원대 금품 요구가 있었다고 반박하고 있다. 그러나 금전 요구 여부와 별개로, 제기된 불법 행위 의혹이 자동으로 사라지는 것은 아니다.
핵심은 연예인과 매니저라는 위계 관계 속에서 부당한 처우가 있었는지, 그리고 법의 경계를 넘는 행위가 실제로 존재했는지 여부다.
현재 박나래는 '나 혼자 산다', '놀라운 토요일' 등 모든 방송 활동을 중단하고 자숙 중이다. 하지만 방송 하차가 곧 진실 규명을 의미하지는 않는다.
대중이 지금 요구해야 할 것은 "누가 더 억울한가"라는 감정적 판단이 아니라, 수사기관을 통해 드러날 사실관계다.
눈물 섞인 통화는 여론을 움직일 수는 있지만, 법적 판단을 대신할 수는 없다. 이 사건의 결론은 감성의 언어가 아닌, 차가운 기록과 조사 결과 속에서 가려질 것이다.
