뉴진스 퇴출된 다니엘, 결국 개인 SNS 개설…소송 한복판서 선택한 첫 행보

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 뉴진스에서 퇴출된 다니엘이 개인 SNS를 개설하며 또 한 번 주목을 받고 있다.
뉴진스로 활동하던 당시 다니엘은 소속사에서 관리하는 공식 계정만을 사용했을 뿐, 개인 SNS는 운영하지 않았지만 더 이상 그룹 활동이 불가능해진 이후 처음으로 개설한 개인 계정이라는 점에서 의미가 크다.
해당 소송은 민 전 대표와 HYBE 간 주식 분쟁을 담당했던 재판부에 배당됐으며, 피고에는 다니엘과 가족 1명, 민희진 전 대표가 포함됐다. 청구 금액은 약 430억 9000여만 원에 달한다.
어도어 측은 뉴진스 멤버들과의 전속계약 분쟁을 이어가는 가운데, 다니엘의 전속계약 해지와 함께 손해배상 소송을 제기하며 강경한 입장을 유지하고 있다. 어도어는 이번 사태와 관련해 "뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 중대한 책임이 있다"며 다니엘 측과 민 전 대표에게 법적 책임을 묻겠다는 입장을 분명히 했다.
그룹에서의 퇴출, 수백억 원대 소송, 그리고 개인 SNS 개설. 다니엘이 선택한 첫 공개 행보가 어떤 의미를 갖게 될지, 향후 행보에 이목이 쏠리고 있다.
