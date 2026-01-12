[SC리뷰] 결국 다시 만났다…박서준·원지안, ‘경도를 기다리며’ 시청률 4.7% 재회 엔딩
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '경도를 기다리며'가 결국 박서준과 원지안의 재회로 긴 여정을 마무리했다. 수차례 엇갈림 끝에 다시 서로를 선택한 결말은 잔잔하지만 묵직한 여운을 남겼다.
지난 11일 방송된 경도를 기다리며 최종회에서는 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 모든 오해와 시간을 넘어 다시 마주하는 모습이 그려졌다. 최종회 시청률은 닐슨코리아 유료가구 기준 수도권 4.7%, 전국 4.7%를 기록했다.
이날 이경도는 안다혜(고보결 분)를 통해 확보한 단서를 바탕으로 서지우의 형부 강민우(김우형 분)의 범죄를 본격적으로 추적했다. 동료 기자들과 사방으로 움직이며 증거를 모은 그는 강민우의 범죄 정황은 물론 자림 어패럴 매각 시도까지 담은 기사를 세상에 공개했다. 결국 강민우는 구속됐고, 서지우와 서지연(이엘 분) 자매는 회사를 지켜내는 데 성공했다.
모든 진실이 드러났지만, 두 사람의 관계는 쉽게 제자리로 돌아오지 못했다. 서지우는 여전히 이경도의 곁을 맴돌았지만, 세상의 시선을 의식한 이경도는 끝내 그를 밀어내며 또 한 번 거리를 뒀다. 괴로워하는 아들을 지켜보던 부모의 권유 끝에 이경도는 모든 것을 정리하겠다는 마음으로 해외로 긴 휴가를 떠났다.
1년의 시간이 흐른 뒤, 서지우는 자림 어패럴에서 점차 자신의 자리를 만들어갔고 이경도는 두 사람의 추억이 깃든 스페인 말라가에서 홀로 지내며 일상을 이어갔다. 출장차 바르셀로나를 찾은 서지우 역시 말라가를 찾았지만, 두 사람은 끝내 스쳐 지나가며 또다시 엇갈렸다.
운명처럼 이어진 재회는 지리멸렬 동아리 선배 차우식(강기둥 분)의 부고 소식으로 이뤄졌다. 장례식장에서 다시 마주한 두 사람은 말없이 서로의 존재를 확인했고, 슬픔 속에서 차우식을 떠나보낸 뒤에도 쉽게 발걸음을 떼지 못했다.
결정적인 순간은 출국 당일 찾아왔다. 다시 말라가로 떠나려던 이경도의 앞에 서지우가 공항에 나타나 그의 길을 가로막은 것. "경도 하나면 다 괜찮다"는 서지우의 솔직한 고백 앞에서 이경도는 결국 떠나지 않기로 결심했고, 두 사람은 오랜 그리움을 풀어내듯 서로를 꼭 끌어안았다.
수차례의 이별과 재회를 반복한 끝에 선택한 다시 시작. '경도를 기다리며'는 화려한 반전 대신 사랑 앞에서 끝내 돌아오는 사람들의 마음을 조용히 그려내며 막을 내렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
