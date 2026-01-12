‘미혼남녀’ 한지민, 소개팅 엘리베이터서 두 남자와 정면 충돌
[스포츠조선 조민정 기자] 한지민이 두 남자 사이에서 난감한 선택의 기로에 선다.
JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'(극본 이이진, 연출 이재훈)이 12일 1차 티저 예고편을 공개하며 본격적인 로맨스 신호탄을 쏘아 올렸다. 공개된 영상은 소개팅을 통해 전혀 다른 매력을 지닌 두 남자와 마주하게 된 이의영(한지민 분)의 복잡한 감정을 압축적으로 담아내며 시선을 끌었다.
티저는 엘리베이터에 오른 이의영 앞에 소개팅 상대들이 차례로 등장하는 장면으로 시작된다. 먼저 훈훈하고 안정적인 분위기의 송태섭(박성훈 분)이 나타나 반가움을 자아내는가 싶더니, 자유분방한 매력의 신지수(이기택 분)까지 같은 공간에 들어서며 상황은 순식간에 묘한 긴장감으로 뒤덮인다.
한 공간에 선 두 남자는 자연스럽게 신경전을 벌인다. 송태섭과 신지수는 서로를 경계하는 눈빛을 주고받으며 각자 이의영과의 추억을 꺼내 놓는다. 신지수의 "그날은 잘 들어갔지?"라는 말과 함께 놀이터에서 마주 누웠던 기억이 스쳐 지나가고, 송태섭의 "어제 집에 옷을 놓고 갔더라고요"라는 말 위로는 설렘이 묻어나는 홈 데이트 장면이 겹쳐진다.
엘리베이터 화면에 떠오른 "누구를 선택할 거야?"라는 문구는 이의영의 흔들리는 마음을 대변하며 앞으로 펼쳐질 관계의 향방에 궁금증을 더한다.
'미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 전혀 다른 성향의 두 남자를 만나며 끌리고 흔들리는 과정을 그린 로맨스 드라마다. 동명의 웹툰을 원작으로 하며 오는 2월 28일 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
